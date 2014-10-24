"ريفولد" مكتب ورقي قابل للطيّ

مع التطوّر السريع، الذي طرأ على حياتنا، أصبح ما كان مستحيلاً من قبل، ممكناً... كيف؟

يمكنك، اليوم، العمل حيثما ترغبين، حينما تتزوّدين بمكتب "ريفولد" الورقي القابل للحمل، والذي يزن 6.5 كيلوغرامات فقط!

هذه القطعة المبتكرة القابلة لإعادة التدوير، تمكنك من طيّها، وحملها بسهولة معك، كما أنها متينة لكي تتحمّل وزن من يجلس، أو يقف عليها.

وتفيد البحوث، في هذا الإطار، أنّه عند الوقوف يسهل التواصل مع الآخرين، ومشاركة الأفكار، والعمل.

وبالإضافة إلى ذلك، يزيد الوقوف من الإنتاجيّة، ويشكّل بيئة عمل أكثر صحيّة، إذ أنّ الإنسان لا يفترض به الجلوس، طوال ساعات عمله الطويلة!

ويمكن طيّ هذا المكتب، وإعادة تركيبه، بأقلّ من دقيقتين، علماً أنه مصمّم من ورق مقوّى، بسمك 7 ميلليمترات، ما يعني أنه قابل لإعادة التدوير بشكل كامل!

وتعدّ 3 قطع من الورق المقوى المغطّى بــ "الألومينيوم" كلّ قائمة من قوائم هذا التصميم، وتأتي ملتصقة ببعضها البعض بواسطة مادة الغري الصديقة للبيئة. كما، يمكن إستبدال سطح هذا المكتب، بعد استهلاكه لمدةّ، بآخر جديد!

وهو مصمّم من قبل شركة "ويلنغتون" النيوزيلندية، ومن المتوقّع أن يطرح للبيع في الأسواق، في يناير (كانون الثاني) المقبل، بسعر 145 دولاراً أمريكياً.

ويشرح أحد المصمّمين، وهو فاستر كولواي، خصائص "ريفولد"، قائلاً: "إنّ العالم أمسى متحرّكاً ومتشابكاً أكثر من أي وقت مضى، ولذا يوفّر مكتب "ريفولد" المزيد من المرونة عبر السماح لمستخدمه بالعمل في الوقت والمكان المناسبين له".

وتجدر الإشارة إلى أنّه يمكن استخدام "ريفولد"، في للمدارس، و"الأستوديوهات"، والمتاجر الصغيرة، والمكاتب المتنقلة...

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