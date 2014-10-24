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ماريا كاري ونيك كانون يختلفان على حضانة الكلاب

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الجمعة 24-10-2014 14:03

أعلنت النجمة العالمية Mariah Carey أنها نادمة جداً على إعطاء زوجها المغني Nick Cannon أكثر من فرصة لإصلاح علاقتهما، لأنه ـ حسب قولها ـ لا يستحقّ ذلك ولا يستطيع تحمّل المسؤولية، مهما مرّ بتجارب.

Carey البالغة من العمر 45 عاماً والتي أعلنت منذ فترة انفصالها عن Cannon ، بعد زواج دام 6 سنوات، كشفت أن السبب الأكبر الذي دمّر حياتهما هو خيانته المستمرّة لها حتى مع الأصدقاء المقرّبين. وقالت خلال حديث صحافي: "أحببته من كلّ قلبي، وكنت دائماً أتغاضى عن أخطائه التي لا تحصى ولا تعد، لكن الآن لم أعد مستعدة للعيش معه، ولو ليوم واحد، لأنه بكلّ بساطة لا يقدّرني".

وأضافت Mariah: " هو من دمّر حياتي. وبعد الآن، لن أثق بأيّ رجل.. نعم سأحبّ وأعيش حياتي من جديد، لكن لن أتزوّج، ولن أرهن نفسي من أجل أيّ أحد".

الغرابة لا تكمن في موضوع الطلاق، بل في الخلاف القائم بينهما الآن حول حضانة الكلاب التي كانوا يربّيانها. وفي هذا الإطار، لفتت صحيفة People إلى أنه لا يوجد أيّ إشكال بين الطرفين على تقاسم الثروة، التي تبلغ 253 مليون باوند، بفضل الاتفاق الموقع قبل زواجهما، إلا أنّ الخلاف نشب على تقاسم حضانة الكلاب الـ 8.

 

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