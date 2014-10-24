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بسبب حركاته الإباحية السبكي في القضاء

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بسبب حركاته الإباحية السبكي في القضاء بسبب حركاته الإباحية السبكي في القضاء

الجمعة 24-10-2014 17:10

تعرض المنتج المصري محمد السبكي لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر في إحدى حلقات الإعلامي تامر أمين في برنامجه "من الأخر" في مواجهه مع المنتج محمد حسن رمزي.
فقد تحدث المنتجان عن المنافسة بين أفلام عيد الأضحى، وعن قيام رمزي ومنتجي فيلم "الجزيرة 2" برفع عدد من الأفلام التي لم تحقق إيرادات عالية في أول يوم عرض، لعرض فيلم "الجزيرة 2" بصفتهم أصحاب دور عرض.
ووصف السبكي هذا التصرف بـ"قلة الأدب" وخلال الحوار الساخن، قام السبكي بحركات إباحية على الهواء، ما دفع برمزي إلى مقاضاته بسبب تصرفاته التي وصفها بأنها خادشة للحياء على الهواء، وظهر أحمد السبكي شقيق محمد السبكي في البرنامج نفسه بعد حلقة شقيقه بيوم ليعتذر عما بدر من محمد من تصرفات غير لائقة.
من ناحيته فقد أشار الممثل شريف رمزي نجل محمد حسن رمزي على حسابه على "فيس بوك"، أن ما حدث لوالده اهانة لا يجوز السكوت عنها وسيتم اتخاذ الطرق القانونية وغير القانونية للرد على الإهانة.

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