"السيد المدير" أغنية مغربية لمحاربة التحرش

تستعد الفنانة نجاة عتابو خلال حدود أيام قليلة، لطرح أغنيتها الجديدة "السيد المدير" التي تدور حول موضوع التحرش الجنسي، والتي تروي فيها نجاة، لسان حال العديد من الفتيات والسيدات عن المضايقات التي تعيشها المرأة أثناء مزاولتها لعملها اليومي من قبل مديرها أو رئيسها الذي يتحول إلى كابوس يومي في حياتها.

والأغنية من فكرة وتلحين المطربة نجاة عتابو نفسها، وكلمات الشاعر المغربي المعروف عبد العزيز الطاهري.

يذكر أن نجاة عتابو تعد من أشهر مطربات الغناء الشعبي بالمغرب واستطاعت الحفاظ على شهرتها على امتداد أكثر من 37 سنة، تميزت بتنوع المواضيع والألحان والإيقاعات حيث غنت نجاة عتابو باللغتين العربية والأمازيغية وجمعت في أغانيها بين المواضع الاجتماعية والعاطفية وجالت جل بلدان العالم التي أحيت على مسارحها حفلات فنية ناجحة، أخرها حفلا كبيرا في دبي ثالث أياد العيد إلى جانب الفنان ملحم بركات.