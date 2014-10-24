زوجة رامي عياش من "ستار أكاديمي": أتمنى أن أنجب 6 أطفال

حرصت زوجة الفنان رامي عياش السيدة داليدا خليل على الحضور إلى برنامج "ستار أكاديمي"، فوصلت مع رامي في سيارته، وقدّمها إلى مدير المسرح طوني واكد في الباحة الخارجية. وكان لـ"سيدتي نت" لقاء سريع مع داليدا داخل الستوديو، اكدت فيه أنها تحرص على التواجد بشكل دائم إلى جانب زوجها، وعلى أن ترافقه في حفلاته، واي فرصة يمكنها التواجد فيها إلى جانبه لا تفوتها، وهي داعمة أساسية لفنه، وكما هي موجودة إلى جانبه فهو دائماً ما يشجعها في عملها بحسب داليدا.

ولفتت داليدا إلى أنهما يتشاوران حول إطلالة رامي كونها مصممة أزياء، ليصلا إلى أفضل نتيجة، وليطل رامي بأجمل صورة على جمهوره.

ورداً على سؤال، حول متى سنرى طفلا لرامي وداليدا، قالت: "مثل ما الله بريد، ونحن نحب العائلة الكبيرة، وأتمنى أن انجب 6 أولاد والمهم أن أنسق بين عائلتي وعملي".

وعن جديدها في عالم الأزياء، أشارت داليدا إلى أن مجموعة الشتاء قد انتهت، وستكون في الأسواق قريبا، وهي بصدد التحضير لعرض أزياء في دبي.

كما التقت "سيدتي نت" الفنانة كارول صقر زوجة الملحن هادي شرارة بعد انتهاء البرايم، والتي صرحت انها تعمل على التحضير لعمل جديد، وهي بخيلة وبطيئة بإصداراتها، مشيرة إلى أن "الفن بات سيئاً في أيامنا، وهي تعمل على مراقبة ما يدور على الساحة الفنية وتنتظر الوقت الملائم لتصدر عملا جديدا. وختمت بالقول: "ادعوا لي".

وبالعودة إلى أجواء السهرة السابعة من "ستار أكاديمي" فقد افتتح البوب ستار رامي عيّاش، البرايم بأغنية وطنية جديدة أطلقها على مسرح "ستار أكاديمي" لأول مرة بعنوان "وطني الشعب اللي ما بموت"، والتي حيّا من خلالها الجيش اللبناني، عبر لوحة ارتدى فيها الزيّ العسكري.

رامي أطلّ أيضاً مع الطالبة ابتسام تسكت في ديو أغنية "سوا"، ومع الطالب محمّد شاهين بأغنية "ما بدّي شي"، كما تمنّى أن ينعم الجمهور بأيام سعيدة، وعبّر عن حبّه له.

كذلك استضافت السهرة السابعة أيضاً النجمة كارول صقر، التي غنّت مع الطالبة ليا مخّول أغنية "Rose"، وقدّمت لوحة استعراضيّة راقصة، متدلّية من على الحبال بأغنية "غلطان كثير"، حيث تمايلت مع الراقصين والراقصات بلوك عصري وصاخب. كارول نصحت الطلاّب بعدم الحزن قائلة: "ملّوا الدني أغاني لأن الحياة قصيرة، واجتهدوا فلا مكان للكسل".

كنزة يغمى عليها

علمت "سيدتي نت" أن الطالبة الجزائرية كنزة قد أغمي عليها في الكواليس، بعد خروج صديقها المقرب ريان عبد الرحمن من المنافسة. وشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هجوماً عنيفاً على ادارة البرنامج، على اعتبار أن ريان مازال يستحق البقاء، وان هناك تلاعباً في عملية التصويت. وتساءل البعض: "كيف تحصل كنزة على نسبة أقل من عبد السلام، وهي تملك جمهوراً عريضاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

كما انتقد البعض أداء كنزة في أغنية مايا دياب، ورأوا أنها لا تليق بصوتها وبحضورها، كون الأغنية ايقاعية وتتطلب حركة أكثر على المسرح.

واستغرب الحضور استخدام اللونين الذهبي والفضي في أغلب اللوحات الراقصة، واعتبروا ان هذه الألوان تصلح لحلقة رأس السنة وليس لحلقة عادية.

واشاد الجمهور بأداء الطالبة غادة الجريدي ميدلي أغنيتي "ع العين موليّتين وبسّك تيجي حارتنا"، للفنانة سميرة توفيق، وأيضاً كان لافتاً أداء ميدلي من أغنيات العندليب الراحل عبد الحليم حافظ بصوت شيرين، و مينا عطا، و إيلي . ولا تزال ليا مخول تخطف الأضواء بحضورها المحبب على المسرح، حيث أدت "Jiji in paradisco" للراحلة داليدا.

يذكر أن ضيفا البرايم المقبل الفنانة يارا والفنان فوديل.