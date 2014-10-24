بالصور: هكذا تلألأت السجادة الحمراء بنجوم مهرجان أبو ظبي السينمائي

في ليلة عالميّة النكهة، فنيّة الطابع، اجتمع نجوم الفنّ السابع والطرب والترفيه في قصر الإمارات في أبوظبي بكوكبة من وسائل الإعلام، لافتتاح فعاليّات السجّادة الحمراء لمهرجان أبوظبي السينمائي في دورته الثامنة. وشهد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، الحفلة الافتتاحيّة التي نظّمتها «توفور 54»، حيث سيقدّم خلال المهرجان 196 فيلماً، من 61 دولة، منها 9 عروض عالميّة أولى.

بعد الانتهاء من مراسم السجّادة الحمراء داخل قاعة قصر الإمارات، افتتح مدير المهرجان علي الجابري، الفعاليات بكلمة ترحيبيّة، قال فيها إن المهرجان استطاع خلال سنوات قليلة أن يُصبح جزءاً من فعاليات أبوظبي، وهو يُثبت مرّة أخرى أنّه من صفوة المهرجانات التي تنطلق منها أهمّ الأفلام الدولية، مؤكّداً أنّ مستقبل المهرجان سيبقى هاجساً يؤرقنا، ولا مكان عندنا للتراجع والجمود، ولهذا نتطلع دائماً إلى القادم.

وبعد إلقائه كلمته، كرّم الجابري كلاً من المخرج الفرنسيّ ذي الأصل الجزائري رشيد بوشارب، والمنتج الأمريكي إدوارد بريسمان، اللذين مُنحا جائزة الإنجاز المهنيّ بفضل مساهمتهما البارزة في السينما العالمية.

بعد ذلك، تمّ عرض فيلم الافتتاح الإماراتي «من ألف إلى باء»، الذي أخرجه علي مصطفى، وأنتجته "إيمج نيشن". ويحكي الفيلم قصّة ثلاثة أصدقاء طفولة، فرّقتهم الأيّام. لكنّهم يُقرّرون إعادة لمّ الشمل للاحتفال بذكرى صديقهم الراحل "هادي"، من خلال القيام برحلة من أبوظبي إلى بيروت، التي كان يزورها بصحبتهم، حيث يشهدو مغامرة فيها الكثير من الأحداث التي تدفعهم إلى حافة الجنون، في نفس الوقت الذي تقرّبهم فيه من بعضهم البعض.

وفي وقت لاحق، أقيم احتفال حضره كلّ النجوم. ولم تمرّ تلك الليلة مرور الكرام، إذ لم تخلُ من مزاح و"أفشات" النجوم بين بعضهم البعض، والتقاط الصور التذكارية، بالإضافة إلى الأحاديث الجانبية عن الفن والمهرجان وبعض الأمور الشخصية، قبل أن يتناولوا العشاء في الباحة الخارجية للفندق على نغمات موسيقى غربية وفرقة إسبانيّة، عزف فيها الموسيقيّون أشهر المقطوعات الموسيقية العالمية.

كوكبة النجوم

حضر المناسبة عدد كبير من أشهر النجوم، نذكر منهم: نيللي كريم وزوجها الدكتور هاني أبو النجا، حسن يوسف، سمير صبري، نبيلة عبيد، بوسي، خالد أبو النجا. ومن سوريا: سلافة معمار، باسل خياط وقصي خولي. ومن لبنان: وليد توفيق، داليدا خليل، ومن العراق: محمد الدراجي، وبدر بن حرسي، ومن الخليج: عبد الحسين عبد الرضا، محمد المنصور، داود حسين، إبراهيم الحربي، بدرية أحمد، منصور الفيلي، حبيب غلوم، نجوم الغانم، علي مصطفى ونواف الجناحي، وغيرهم الكثير من الممثلين والمخرجين وصناع الأفلام، إلى جانب المخرجة البريطانية كارمن تشابلن، والممثل الباكستاني شان، ورؤساء لجنة المسابقات الثلاث الرسمية: عرفان خان وكاثرين دوسارت وكريستينا فوروس..

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