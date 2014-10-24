جنيفر لوبيز وكيم كاردشيان ..أكثر نجمتين مكروهتين

يبدو أنّ شهرة أهمّ نجوم هوليوود وشعبيّتهم ، ليست كافية لجعلهم محبوبين من قبل زملائهم في الوسط الفنّي. فبالرغم من الإنتشار الواسع الذي حقّقه بعضهم ، إلا أنّهم لم يسلموا من الإنتقادات والكارهين.

هنا بعض النجوم العالميين الذين لم يتمكنّوا من كسب مكانة في قلوب الآخرين، بل أصبحوا من المكروهين بسبب تصرّفاتهم.

The Kardashians: الكثير من النجوم يكرهون نجوم عائلة kardashian لأنّهم حققوا شهرة واسعة فقط بعد انتشار الفيديو الجنسي لـ Kim، أي أنّهم لا يملكون أية مواهب فنيّة أو تمثيليّة.

Jennifer Lopez: بالرغم من شعبيّتها وجمهورها الواسع حول العالم، إلا أنّ الكثير من المشاهير ينتقدون طبعها وشخصيّتها، لأنّها تتظاهر أمام محبّيها بالمثاليّة وهي ليست كذلك.

Katherine Heigl: تتعامل مع الآخرين بغرور تام، ولا تتواصل مع زملائها النجوم، الذين تشاركت معهم الكثير من الأعمال التمثيليّة.

LeAnn Rimes: خانت زوجها ومارست الجنس مع رجل متزوّج، ودمرّت عائلتها بسبب فعلتها.

Madonna: بالرغم من بلوغها سن الـ 56، إلا أنّها مازالت تتصرّف كالمراهقين، وتتعامل مع نفسها ومع الآخرين على أنّها فتاة عشرينيّة.

John Mayer: سمعته في الوسط الفني ليست جيّدة، لأنها يقيم الكثير من العلاقات مع العديد من النساء، ويخون باستمرار، كما يبوح بأسراره العاطفيّة في العلن، من دون أيّ خجل.

Gweneth Paltrow: شخصيّتها لا تتّسم بالتواضع أبداً، ودائماً ترى أنّها الأفضل وتتعامل مع الجميع بفوقيّة.

Jesse James: واجه الكثير من الإنتقادات بعد خيانته النجمة العالميّة Sandra Bullock.

Chris Brown: إعتدى على Rihanna بالضرب المبرح عام 2009، وسُجن مرّات عدّة، وما زال حتى االيوم يخالف القوانين ويثير المشاكل ، أينما وجد.



Kanye west: كشف العديد من المقرّبين منه، أنّه تزوج من Kim Kardashian، ليس لأنه يحبّها، بل لأنّ ثروتها كبيرة وشهرتها واسعة.

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