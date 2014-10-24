الصحة العالمية ترسل مئات الآلاف من لقاحات مضادة للإيبولا بالنصف الأول من 2015

قالت الطبيبة ماري بول كيني مساعدة المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية إنه من المقرر إرسال مئات آلاف الجرعات من لقاحات مضادة لفيروس إيبولا إلى إفريقيا في النصف الأول من 2015.

> وأضافت كيني – في مؤتمر صحفي عقد لها اليوم الجمعة – أن التجارب على اللقاحات ستبدأ في ديسمبر المقبل في إفريقيا، مشيرة إلى أن شركات لصناعة الأدوية تقوم حاليا بتطوير لقاحات لترشيحها لتكثيف الجهود في سبيل إيجاد ملايين الجرعات في 2015.

> وأوضحت أن هناك لقاحين مرشحين في الوقت الراهن جاهزان للاختبارات المعملية، ومن المتوقع اختبار خمسة لقاحات أخرى في النصف الأول من 2015.