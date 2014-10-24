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عملية تجميل تقتل بريطانية في تايلاند

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عملية تجميل تقتل بريطانية في تايلاند عملية تجميل تقتل بريطانية في تايلاند

أرشيفية

توفيت مواطنة بريطانية تحت تأثير التخدير أثناء عملية جراحية للتجميل على يد جراح غير مرخص بإحدى عيادات العاصمة التايلاندية، وفق ما ذكرت السلطات الجمعة.

وتوقفت المريضة (24 عاما) عن التنفس بعد تخديرها خلال الجراحة ليل الخميس، كما صرح بونروانغ تريروانغووراوات، المدير العام بقسم دعم الخدمات الصحية.

وتقول السلطات إن المريضة، التي لم يكشف عن اسمها، أجرت جراحة تجميل في نفس العيادة في وقت سابق من الشهر، إلا أنها لم تكن راضية عن النتائج، وكانت تجري عملية تصحيح عندما لقيت حتفها.

والطبيب سومسوب سانسيري الذي أجرى الجراحة ليس مرخصا لإجراء هذا النوع من الجراحات، وفق بونروانغ.

ويقول مدير الخدمات “جرت محاولة لإفاقتها، لكنها لم تنج. ويجري التحقيق في الأسباب التي أدت إلى ذلك”.

واعتقلت الشرطة سومبوب واتهمته بالتسبب في وفاة مريض جراء تعريضه للخطر، بحسب الميجور جنرال إيتيبول بيريابينيو، نائب قائد شرطة بانكوك.

ومن المرجح أن يوجه له قسم دعم الخدمات الصحية اتهامات إضافية على صلة بإجراء جراحات مخالفة للقانون.

وقال بونروانغ  حسبما ذكرت صحفية “سكاى” الإلكترونية إن العيادة ستغلق لمدة 60 يوما.

وتشتهر تايلاند بإجراء جراحات تجميل ذات ثمن زهيد، إلا أن عددا من الوفيات وقع بسبب جراحات فاشلة بعيادات غير مرخصة.

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