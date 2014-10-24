ضبط 10 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بأسيوط

تمكنت وحدة مباحث مديرية امن اسيوط فى حملة أمنية استهدفت تجار الأسلحة النارية الغير مرخصة من ضبط 10 قطع سلاح متنوعة و8 طلقات و3 خزائن لبندقيات آلية.

تلقى اللواء طارق نصر مدير امن اسيوط اخطارآ يفيد تمكن ضباط مباحث مديرية الامن فى حملة امنية لبعض مراكز اسيوط من القبض علي (صابر . ع . ع . حاصل على دبلوم ومقيم نجع حسن صابر وبحوزته بندقية آلية ،و باسم . ن . ل . ج . فلاح ومقيم بلوط وبحوزته بندقية آلية و 8طلقات ،و حمادة . م . ر . م . فلاح ومقيم بندر القوصية وبحوزته مسدس وخزينتين ،و أحمد . م . ع . ح . عامل ومقيم نجع سبع وبحوزته بندقية آلية ،و عبدالباسط . أ . م . س . عامل ومقيم بندر أبوتيج وبحوزته بندقية خرطوش ،و على . س . ع . س . 27 سنة سائق ومقيم بنى فيز وبحوزته بندقية آلية ،و محمود . ش . ج . طالب ومقيم مجريس وبحوزته فرد خرطوش ،و مختار . ج . س . أ . فلاح ومقيم دير الجنادلة وبحوزته بندقية خرطوش تركى وخزينة و منظار أسود اللون ،و عبدالكريم . م . ع . ق . 66 سنة فلاح ومقيم الوسطى وبحوزته بندقية آلية ،و عثمان . م . ع . فلاح ومقيم نجوع المعادي وبحوزته بندقية خرطوش تركي).

تم التحفظ على الأسلحة وتحرير المحاضر وجارى العرض على النيابة.