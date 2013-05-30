سيميوني يقدم كتابه الجديد الذي يستعرض فيه خبرته في تحفيز الفرق

(إفي) - قدم الأرجنتيني دييجو بابلو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الخميس كتابه الذي يستعرض فيه خبراته في كيفية تقديم الحافز الكبير للفرق التي يدربها.

يحمل الكتاب اسم "تأثير سيميوني. التحفيز كاستراتيجية" وكتب مقدمته المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني لكرة القدم لويس أراجونيس، وهو صادر عن دار نشر "بلاتافورما" وألفه سيميوني بالتعاون مع سانتياجو جارثيا بوستامانتي الصحفي بوكالة (إفي).

وقال سيمويني خلال تقديم الكتاب إن من يقرأه سيتعرف عليه بشكل شخصي، وإن كان يشعر بشيء من الغرابة لتقديمه كتاب عن نفسه بينما يتمحور عالمه حول الساحرة المستديرة.

وتوجه سيمويني بشكر خاص إلى أسرته خاصة أبنائه الذين اضطر لتركهم لفترة طويلة لكي يتمكن من تقديم كل ما قدمه، كما شكر الأجهزة الفنية وكافة لاعبي الفرق التي دربها.

يضم الكتاب مذكرات سيميوني مع الفرق التي دربها في الدوري الأرجنتيني والإيطالي مع التركيز على فترة تدريبه لأتلتيكو مدريد.

ويسرد سيميوني الكثير من المواقف الطريفة كما يروي موهبته في تحفيز الفرق خاصة الفريق الإسباني الذي يدربه حاليا والذي قاده للفوز ببطولتي دوري أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، كما أنه بات يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني علما بأنه أنهى الموسم السابق وهو في المركز الخامس.

كما أشاد سيميوني بأدء الإسباني بيب جوارديولا خلال توليه تدريب فريق برشلونة، لأن حقبة تدريبه كانت تتميز بعدم تشبع الفريق بالغرور رغم كثرة حصده للبطولات، مبينا أن البرسا تحت إدارة جوارديولا ربما "هو أفضل فريق سيراه في التاريخ".

وأبرز سيميوني المدربين المفضلين بالنسبة لهم من بينهم المدير الفني لأثلتيك بلباو مواطنه مارسيلو بييلسا، والمدير الفني الأسبق للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم كارلوس بيلاردو لأنه هو من علمه معنى حب منتخب الأرجنتين، على حد قوله.

يشار إلى أن الكتاب هو السيرة الذاتية الوحيدة المصرح بها من قبل المدرب الأرجنتيني.