وزير الثقافة يلتقي الفنان مارسيل خليفة

التقى د . جابر عصفور وزير الثقافة ، الفنان مارسيل خليفة الليلة الماضية بالمجلس الأعلى للثقافة ، بحضور د . ايناس عبد الدائم رئيس دار الأوبرا المصرية ، والفنان محمد محسن ، والكاتب الصحفي سيد محمود رئيس تحرير جريدة القاهرة.

> وخلال اللقاء تم الإتفاق علي إقامة حفل للفنان مارسيل خليفة تحت رعاية د . جابر عصفور ، بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة ، وحفل آخر بأوبرا الاسكندرية ، مع تحديد موعد الحفلات بعد التواصل بين الفنان مارسيل خليفة ودار الأوبرا المصرية .

> وفي اللقاء الذي اتسم بكثير من الود ، استعاد د جابر عصفور ومارسيل خليفة ذكرياتهم المشتركة مع الشاعر محمود درويش ، والشاعر أدونيس ، وتحدث مارسيل خليفة عن مقاومة الثقافة لفترة حكم الاخوان في مصر ، مشيرا الي أن الثقافة كانت هي الأساس في المقاومة وبداية مقدمات ثورة 30 يونيو .

> يذكر أن مارسيل خليفة مواليد 1950 ببلدة عمشيت في جبال لبنان ، وهو مؤلف موسيقي ومغني وعازف عود ، يعتبر أهم الموسيقيين العرب الملتزمين بقضية فلسطين ، وتتميز موسيقاة بالدمج بين الموسيقي العربية والغربية ، غني ولحن للشاعر محمود درويش وعز الدين المناصرة وغيرهم من كبار الشعراء العرب .