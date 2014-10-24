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وزير الثقافة يلتقي الفنان مارسيل خليفة

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وزير الثقافة يلتقي الفنان مارسيل خليفة وزير الثقافة يلتقي الفنان مارسيل خليفة

الموسيقار مارسيل خليفة

التقى د . جابر عصفور وزير الثقافة ، الفنان مارسيل خليفة الليلة الماضية بالمجلس الأعلى للثقافة ، بحضور د . ايناس عبد الدائم رئيس دار الأوبرا المصرية ، والفنان محمد محسن ، والكاتب الصحفي سيد محمود رئيس تحرير جريدة القاهرة.
> وخلال اللقاء تم الإتفاق علي إقامة حفل للفنان مارسيل خليفة تحت رعاية د . جابر عصفور ، بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة ، وحفل آخر بأوبرا الاسكندرية ، مع تحديد موعد الحفلات بعد التواصل بين الفنان مارسيل خليفة ودار الأوبرا المصرية .
> وفي اللقاء الذي اتسم بكثير من الود ، استعاد د جابر عصفور ومارسيل خليفة ذكرياتهم المشتركة مع الشاعر محمود درويش ، والشاعر أدونيس ، وتحدث مارسيل خليفة عن مقاومة الثقافة لفترة حكم الاخوان في ، مشيرا الي أن الثقافة كانت هي الأساس في المقاومة وبداية مقدمات ثورة 30 يونيو .
> يذكر أن مارسيل خليفة مواليد 1950 ببلدة عمشيت في جبال لبنان ، وهو مؤلف موسيقي ومغني وعازف عود ، يعتبر أهم الموسيقيين العرب الملتزمين بقضية فلسطين ، وتتميز موسيقاة بالدمج بين الموسيقي العربية والغربية ، غني ولحن للشاعر محمود درويش وعز الدين المناصرة وغيرهم من كبار الشعراء العرب .

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