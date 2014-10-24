بالصور.. محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم خلال الاحتفال برأس السنة الهجرية‎

كرم اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط 11 طالبا وطالبة من حفظة القران الكريم من ابناء المحافظة وبعض ائمة وقيادات مديرية الاوقاف المتميزين وقام بمنحهم شهادات التقدير ومكافأت مالية .

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى نظمته مديرية اوقاف اسيوط بمناسبة العام الهجرى الجديد بمسجد ناصر بمدينة اسيوط بحضور اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط واللواء طارق نصر مدير امن اسيوط وجمال عباس سكرتير عام المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وسط حضور كبير من الاهالى وائمة الاوقاف .

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ فتحى جابر مدير ادارة اوقاف صدفا ثم فقرات من الانشاد الديني والتواشيح الدينية للشيخ احمد محمد احمد رئيس قسم علوم القران بالمديرية .

وقدم الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الاوقاف بأسيوط كلمة مديرية الاوقاف والتى استعرض فيها الدروس المستفادة من الهجرة النبوية والحث على العمل والبناء ونبذ التفرقة والتوحد والاعتصام والاجتماع على الحق وتوحيد الصفوف حتى نستطيع بناء مصر من جديد ،داعيا المولى عز وجل ان يعيد هذه الايام بالخير والبركات على الشعب المصرى وان يفرج عنا الكربات وان يسدد على طريق الحق خطانا .

حيث تم تكريم كلا من مروان احمد محمد وايمان خلف احمد وامنة مصطفى والحسينى محمد محمود وهالة جمال عمرو من حفظة القران كاملا ومحمود محمد عبد اللطيف واسماء ابوالليل ومحمود فاروق محمود من حفظة ثلاثة ارباع القران وسارة عبد الحميد يوسف ومحمد عثمان عبد الكريم وعبد الرحمن عبد العزيز نادى من حفظة نصف القران الكريم ،بالاضافة الى تكريم الائمة المتميزين من اصحاب الفكر المعتدل وهم الشيخ علاء احمد راشد امام مسجد سالمان بالعتامنة والشيخ حسين على محمد امام مسجد ناصر بمدينة اسيوط.

والشيخ اسامة فتحى عبد المجيد امام مسجد بمنفلوط والشيخ عصام الدين ربيع امام مسجد بمدينة المعلمين باسيوط والشيخ محمد سيد محمد والشيخ حسنى عبد الله محمد و تكريم مديرى عام الادارات الفرعية وهم الشيخ محمد محمد على سلمان مدير ادارة الفتح والشيخ رفعت جابر احمد مدير ادارة اوقاف صدفا والشيخ محمد حسين عبد الرحمن مدير ادارة الغنايم والشيخ هانى محمد اسماعيل مدير ادارة مدينة اسيوط شرق والشيخ محمد محمود عبد السلام مدير ادارة بنى عديات .

وفى نهاية الحفل كرم محافظ اسيوط قيادات مديرية الاوقاف لتميزهم وتفانيهم فى العمل والتزامهم بالمنهج الوسطى المعتدل فى الدعوة وعلى راسهم الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة والشيخ محمد عبد اللطيف محمود مدير عام الدعوة والدكتور احمد محمد احمد ومحمود الجميل محمود عضوا المكتب الفنى واحمد محمد احمد رئيس قسم شئون القران الكريم بالمديرية كما اهدى وكيل وزارة الاوقاف المصحف الشريف الى محافظ اسيوط تقديرا لجهوده فى دعم مديرية الاوقاف وتلبية طلبات الائمة واحتياجاتهم .