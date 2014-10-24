لوتاه يطلع على سير العمل في مبنى بلدية دبي بالقرهود

تفقد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي يوم الأربعاء خلال جولة تفقدية رافقه فيها المهنس عبد الله رفيع مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط والمهندس محمد نور مشروم مدير إدارة المشاريع العامة وعدد من مديري الإدارات والمسؤولين والمهندسين والقائمين على المشاريع والشركات المنفذة موقع مشروع مبنى بلدية دبي بالقرهود، للاطلاع والاطمئنان على سير العمل والتأكد من الالتزام بخطة سير العمل في المشروع الذي من شأنه أن يستوعب الأعداد المتزايدة لموظفي الدائرة لخدمة التطور الذي تشهده دبي.

وأشار مدير عام بلدية دبي إلى أن المشروع يقع في منطقة القرهود، على مساحة تبلغ 200,000 قدم مربع، ويتكون المشروع من مبنى بارتفاع 10 طوابق بالإضافة إلى مواقف للسيارات في طابق السرداب وطابق أرضي، بكلفة إجمالية تبلغ 53 مليون درهم.

برنامج زمني

وتم إنشاء المشروع تلبية لاحتياجات بلدية دبي من توسعة في المساحات المكتبية ضمن مركز المدينة في منطقة استعمال مشترك خدمي وحكومي سهل الوصول إليه قريب من البلدية وهيئة الطرق والمواصلات وبقية الإدارات الحكومية، وتم الانتهاء من أعمال الحفر وإسناد التربة وجار التنفيذ بأعمال البناء حسب البرنامج الزمني المعد للمشروع حيث تبلغ نسبة الإنجاز فيه حالياً ما يقارب 30%، ويتوقع الانتهاء من المشروع في منتصف عام 2015.

مبنى عصري

وقد جاءت تصميمات المشروع منسجمة مع وظيفة المبنى بحيث تحقق الأهداف المتوخاة منه، وضمن مناخ عصري متطور وبيئة عمرانية ملائمة للنهضة الشاملة التي تشهدها مدينة دبي، حيث تم مراعاة سهولة الحركة والمرونة العالية في تصميم الفراغات الداخلية التي سيتم تشييدها حسب نظام المكاتب المفتوحة بحيث يستوعب المبنى المتغيرات والتطورات الحاصلة في هذا النوع من الأبنية، وتم تخصيص الطابق الأرضي للاستقبال وخدمة العملاء.

وتم إعطاء أهمية كبيرة لشكل المبنى بحيث يكون الطابع المعماري متميزا ومبتكرا وغير تقليدي، كما تم تدريج الارتفاع نحو الأعلى مع استخدام المساحات في كل طابق كمناطق خضراء تضفي على المبنى قيمة جمالية إضافية.

ونظراً لأهمية موقع المشروع الذي يقع في منطقة القرهود فقد تم مراعاة أن يسهم المبنى في تطوير البيئة العمرانية للمنطقة وأن يشكل معلماً بارزاً فيها وإضافة ملموسة للتطورات الحاصلة في إمارة دبي، ولقد تم دراسة كافة المحددات والعوامل التي من شأنها أن تؤثر على تصميمات المبنى كالعلاقة التكاملية بين المبنى ومجاوراته والمحاور البصرية وزوايا النظر.

حملة تبرع بالدم

نظمت إدارة الصيانة العامة في بلديه دبي حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي تحت شعار «حملة دبي للتبرع بالدم » شارك فيها عدد من المسؤولين والموظفين.

وقال المهندس جمعة خليفة الفقاعي مدير إدارة الصيانة العامة قي بلديه دبي، إن الدائرة تسعى إلى تبني المبادرات الاجتماعية التي تعكس قيم الدائرة، حيث تحرص دائماً أن تكون في مقدمة مثيلاتها من الدوائر والمؤسسات العاملة في دبي عندما يتعلق الأمر بخدمة المجتمع، وتزداد حرصاً على ذلك عندما يرتبط الأمر بحياة الإنسان خاصة إذا اعتبرنا أن قطرة دم واحدة قد تنقذ حياة مريض، لذلك تجاوب كافة موظفينا وشركائنا ومراجعي الإدارة مع هذه الحملة.

وأشاد موظفو البلدية بهذه الحملة وأهميتها في خدمة المجتمع ولما تسهم به هذه المبادرة في ترسيخ الدور المجتمعي للمؤسسات وتطويره، وتوفير الدعم لجميع الفئات والشرائح والمساهمة في مساعدة المحتاجين، ودعم لجهود الدولة في توفير الدماء المطلوبة لإنقاذ حياة المرضى.