أبيدال مودعا برشلونة: كنت أتمنى البقاء ولكن للنادي رأي آخر

(إفي) - ودع المدافع الفرنسي إريك أبيدال الخميس فريقه برشلونة في مؤتمر صحفي حضره جميع زملائه ورئيس النادي ساندرو روسيل والمدرب فرانسيسك "تيتو" فيلانوفا، والسكرتير الفني أندوني زوبيزاريتا، الذي وجه لهم الشكر "على السنوات الماضية"، معربا عن أسفه لعدم الاستمرار بالنادي الإسباني.

وقال أبيدال بكل تأثر "كنت أتمنى الاستمرار في برشلونة، لكن النادي لديه رأي مختلف ويجب احترامه".

ولم ينجح اللاعب الفرنسي، الذي ابتعد عن الملاعب لفترة طويلة بعد خضوعه لعملية زراعة كبد عقب الكشف عن إصابته بورم سرطاني، في إقناع مسئولي النادي بتمديد عقده الذي ينتهي الصيف الجاري.

وأوضح "أريد مواصلة اللعب لأعوام قادمة، ليست لدي عروض. هناك وقت لدي للتفكير في الأمر. أهم شيء حاليا هو مباراتنا الأخيرة في الليجا أمام مالاجا، وسأرى إذا كان المدرب سيشركني بضعة دقائق يوم السبت".

ورغم رحيله عن الفريق الكتالوني، إلا أن البرسا اقترح على أبيدال تولي منصب المدير الفني لمدارس الناشئين بالنادي بعد اعتزاله، حيث أنه رغم عدم وصوله أية عروض إلا أنه يرغب في مواصلة اللعب، سواء داخل بلده أو خارجها.

وأنهى أبيدال بذلك مسيرة امتدت لست سنوات مع برشلونة، حيث توج معه بلقب الليجا أربع مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين، ومونديال الأندية مرتين، وكأس الملك مرتين، لتضاف هذه الإنجازات مع لقبي للدوري الفرنسي مع أوليمبك ليون.

وعاد الفرنسي مؤخرا للملاعب بعد غياب دام نحو العام، وبدأ في التدرب مع باقي زملائه، والمشاركة في أجزاء من المباريات بالليجا، لكن بالنظر إلى عقده الذي سينتهي في 30 يونيو المقبل، اعتبر برشلونة أن اللاعب الذي سيكمل عامه الـ34 في سبتمبر المقبل، ليس مؤهلا لتقديم المجهود البدني اللازم لمرضه.

وبعد مفاوضاته مع النادي للاستمرار، اذعن اللاعب أخيرا لقبول فكرة رحيله عن برشلونة ومواصلة مشواره في ناد آخر، لكن مع الالتزام بالعودة إليه من جديد عقب اعتزاله.

وأضاف اللاعب "هذا اليوم عصيب بالنسبة لي، لقد كانت ست سنوات هنا، كانت أكبر خبرة استقيها طوال حياتي، حظيت بزملاء رائعين، الأفضل في العالم. تعلمت منهم الكثير والفضل يعود لمدربيني، الذين وثقوا فيّ، أشكر الجهاز الفني والأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي، الذين ساعدونا طويلا خلال الأوقات الصعبة، خاصة الطبيب ميدينا، كذلك أشكر زوجتي وبناتي وابن عمي".

وشدد "بالتأكيد لدي هدفان الآن، رؤية بناتي الثلاثة يكبرن، وكذلك العودة للعب الكرة."

وتابع "سأعود بالتأكيد، لأن هناك عرض جيد، أشكر جماهير برشلونة على دعمي، وفليحيا برشلونة!".

من جانبه أكد رئيس البرسا، ساندرو روسيل، أن أبيدال قدم للجميع درسا في الحياة "لا يمكن أبدا أن تستسلم. أبيدال سيدخل تاريخ النادي ولن نقول له الوداع، ولا أيضا لنراك قريبا، ولكن سنقول له إلى لقاء آخر في الوقت الذي تريده. أبواب برشلونة ستظل مفتوحة، سيكون المدير الفني لجميع مدارس الناشئين".

فيما أشار زوبيزاريتا إلى أن أبيدال كان "مثالا للحياة يحتذى به" مضيفا أن النادي وجماهيره "عانت سويا مع اللاعب واستمتعت وبكت" مضيفا "أتذكر جيدا عندما قال لي عند الطبيب -سأعود-، لن أنسى هذا أبدا".