صرف مكافأة 3 شهور للعاملين بتموين الفيوم

قرر الدكتور عادل حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية, صرف 3 أشهر للعاملين بمديرية التموين بمحافظة الفيوم , مكافأة حافز الضبطيات القضائية الخاصة بحماية المستهلك والأسواق من السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والحفاظ على مخصصات المخابز من الدقيق المدعم وعدم تهريبه للسوق السوداء وكذلك المقررات التموينية .

وقال المهندس مصطفى القيسي القائم بأعمال مدير تموين الفيوم، أن المكافأة يستفيد منها أكثر من 1000 موظف من العاملين بالمديرية من بينهم إدارتي الرقابة التموينية والتجارة الداخلية .

وأكد القيسي، أن أسواق المحافظة التجارية تشهد استقرارا بالأسعار , كما شهدت العديد من السلع والفاكهة تراجعاً في أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية , مشيراً إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية رفعت رصيد السكر بمخازن الشركة المصرية بالمحافظة إلى 1300 طن .

وقال، إن هناك تنسيق تام بين مديرية التموين بالمحافظة والجمعية التعاونية للبترول لتفعيل خطوط نقل المواد البترولية عبر أنابيب مخصصة لذلك إلى محطة العدوة لتوفير الوقود لمحطات تزويد السيارات لتقليل نقل المواد البترولية بالشاحنات بعد تعرض أحدها لرصاص الجماعة الإرهابية، مؤكداً على استقرار الوضع بمحطات الفيوم وعدم وجود أي اختناقات أو أزمة بأي من المواد البترولية .

وتابع إن 3000 لتر سولار وصلت بالفعل إلى مستودعات المحافظة، إلى جانب الكميات المخزنة التي تكفى استهلاك المحافظة لمدة 7 أيام و منها 356 طن سولار و 365 طن غاز و 66 طن بنزين 92 و 112 طن بنزين 80 .