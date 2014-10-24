وزير البيئة: قناة السويس الجديدة مشروع عملاق اجتمع حوله المصريون

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة على اهمية التعاون والتنسيق فى المشروعات الكبرى مثل مشروع قناة السويس ..مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة لتقييم الاثر البيئى والاستراتيجى الشامل لهذا المشروع العملاق الذى التف حوله المصريين.

> وأكد وزير البيئة فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم أن من يروج بأن مشروع قناة السويس الجديدة خطر على البيئة أو لم يتم عمل دراسات تقييم بيئي له فإنه يقف ضد تطوير مصر ولا يريد بها العبور إلى بر الأمان.

> وأوضح فهمي أن المشروع تم تقديم دراسة التقييم البيئي له قبل بدء الحفر فيه وأن دور الوزارة في هذا المشروع خلال الفترة الحالية والمقبلة هو عمل دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات التي تقام .. منوها في هذا الصدد إلى دور جهاز شئون البيئة الذي سيتولى تنفيذ هذه الدراسات.

> وأكد أن المشروعات التي ستقام بقناة السويس الجديدة مشروعات عملاقة وبعضها مشروعات صناعية لذلك فإن الوزارة ستعكف على بذل جهدها للمشاركة في هذا المشروع القومي من خلال دراسات تقييم الأثر البيئي ومتابعتها بصفة دورية.

> كما اكد فهمى أن مشروع قناة السويس الجديد لن يؤثر على البحر المتوسط فى أى شئ، وهناك لجنة مستمرة بين وزارة البيئة وهيئة قناة السويس للفحص والرصد أسبوعيا.