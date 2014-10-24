أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزير البيئة: قناة السويس الجديدة مشروع عملاق اجتمع حوله المصريون

Google+ Print
وزير البيئة: قناة السويس الجديدة مشروع عملاق اجتمع حوله المصريون وزير البيئة: قناة السويس الجديدة مشروع عملاق اجتمع حوله المصريون

الدكتور خالد فهمى وزير البيئة

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة على اهمية التعاون والتنسيق فى المشروعات الكبرى مثل مشروع قناة السويس ..مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة لتقييم الاثر البيئى والاستراتيجى الشامل لهذا المشروع العملاق الذى التف حوله المصريين.
> وأكد وزير البيئة فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم أن من يروج بأن مشروع قناة السويس الجديدة خطر على البيئة أو لم يتم عمل دراسات تقييم بيئي له فإنه يقف ضد تطوير ولا يريد بها العبور إلى بر الأمان.
> وأوضح فهمي أن المشروع تم تقديم دراسة التقييم البيئي له قبل بدء الحفر فيه وأن دور الوزارة في هذا المشروع خلال الفترة الحالية والمقبلة هو عمل دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات التي تقام .. منوها في هذا الصدد إلى دور جهاز شئون البيئة الذي سيتولى تنفيذ هذه الدراسات.
> وأكد أن المشروعات التي ستقام بقناة السويس الجديدة مشروعات عملاقة وبعضها مشروعات صناعية لذلك فإن الوزارة ستعكف على بذل جهدها للمشاركة في هذا المشروع القومي من خلال دراسات تقييم الأثر البيئي ومتابعتها بصفة دورية.
> كما اكد فهمى أن مشروع قناة السويس الجديد لن يؤثر على البحر المتوسط فى أى شئ، وهناك لجنة مستمرة بين وزارة البيئة وهيئة قناة السويس للفحص والرصد أسبوعيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر