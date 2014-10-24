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ضبط 10 من أنصار الإخوان أثناء مشاركتهم في مسيرات شرق وغرب الإسكندرية‎

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ضبط 10 من أنصار الإخوان أثناء مشاركتهم في مسيرات شرق وغرب الإسكندرية‎ ضبط 10 من أنصار الإخوان أثناء مشاركتهم في مسيرات شرق وغرب الإسكندرية‎

صورة أرشيفية

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الاسكندرية، القبض علي 10 من أنصار تنظيم الإخوان أثناء مشاركتهم في مسيرات بشرق وغرب المدينة بكل من منطقة سيدي بشر والرمل والدخيلة وبحوزتهم منشورات تحريضية ضد قوات الجيش والشرطة .

وذكرت مديرية الأمن، أن المتابعة الأمنية قد رصدت قيام بعض ‏أنصار تنظيم الإخوان  الارهابي، بتنظيم مسيرات محدودة عقب صلاة الجمعة فى منطقة شرق المدينة مرددين هتافات معادية للقوات المسلحة و ‏الشرطة و معطليين للحركة المرورية و ‏المواصلات العامة و الخاصة .

وتدخلت القوات المشتركة فى الأقوال ‏الأمنية و تمكنت من تفريقهم و ضبط 10 من المنتمين لجماعه الإخوان وبحوزتهم كمية من المنشورات التحريضية و بوسترات علامات رابعة و شماريخ و ألعاب ناريه .

 

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