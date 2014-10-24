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ضبط 647 قطعة سلاح و462 قضايا مخدرات وإعادة 9 سيارات مسروقة خلال 48 ساعة

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ضبط 647 قطعة سلاح و462 قضايا مخدرات وإعادة 9 سيارات مسروقة خلال 48 ساعة ضبط 647 قطعة سلاح و462 قضايا مخدرات وإعادة 9 سيارات مسروقة خلال 48 ساعة

أرشيفية

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.
> و أسفرت جهود تلك الحملات، التى شُنت تنفيذا لتوجيهات محمد ابراهيم وزير الداخلية خلال ٤٨ ساعة عن ضبط ١٦٢ قطعة سلاح نارى بدون ترخيص وإعادة ٩ سيارات مبلغ بسرقتها فضلا عن ضبط ٤٨٥ قطعة سلاح أبيض و٩٦ متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم.
> وشملت قطع الأسلحة النارية ٢٦ بندقية آلية وبندقية رصاص ورشاش و٣٨ بندقية خرطوش و٢٦ طبنجة و٨٩ فرد محلى الصنع وألف و٢١٩ طلقة مختلفة الأعيرة .كما نجحت قوات الأمن فى ضبط ( ٤٦٢ ) قضية مخدرات ضبط خلالها على كمية من مخدر البانجو وزنت ( 3,49,835 كيلو جرام ) و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 2,614 كيلو جرام ) و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1,233 كيلو جرام ) و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 260 جرام ) و ( 9985 ) قرص مخدر .كما أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط ( ١٣ ) تشكيلا عصابيا ضمت ( ٣٣ ) متهما إرتكبوا ( ٣٣ ) سرقة متنوعة .
> وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.

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