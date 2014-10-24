بالفيديو.. تفجير أعلى مبنى جامعي في أوروبا وانهياره خلال لحظات

تداول نشطاء تسجيلا التقط في ألمانيا يظهر عملية هدم أعلى مبنى جامعي في أوروبا، إذ يبلغ ارتفاعه 116 مترا.

لم تتجاوز عملية الاطاحة بالبرج بواسطة متفجرات أكثر من ثوانٍ معدودة، بعد أن انشطر لنصفين وكأنه يتخذ آخر محاولة يائسة للبقاء، ولكن دون جدوى.

ان هذا المبنى-البرج جزء من مدينة جامعية بمدينة فرانكفورت، تابعة لجامعة “غوته”، وقد استغرق العمل لتشييده حسبما ذكرت صحفية “روسيا اليوم ” الإلكترونية عامين ابتداء من 1970، لتتم مؤخرا تسويته بالأرض في أقل من 20 ثانية.

الملفت أن تاريخ هدم المبنى تزامن مع الذكرى المئوية لافتتاح هذه الجامعة التي تحمل اسم العالم الالماني (يوهان فولفغانغ فون غوته) الذي يعتبر واحدا من أشهر أدباء وشعراء وفلاسفة العالم.

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