أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالفيديو.. تفجير أعلى مبنى جامعي في أوروبا وانهياره خلال لحظات

Google+ Print
بالفيديو.. تفجير أعلى مبنى جامعي في أوروبا وانهياره خلال لحظات بالفيديو.. تفجير أعلى مبنى جامعي في أوروبا وانهياره خلال لحظات

جير أعلى مبنى في أوروبا وانهياره في ثوانٍ

تداول نشطاء تسجيلا التقط في ألمانيا يظهر عملية هدم أعلى مبنى جامعي في أوروبا، إذ يبلغ ارتفاعه 116 مترا.

لم تتجاوز عملية الاطاحة بالبرج بواسطة متفجرات أكثر من ثوانٍ معدودة، بعد أن انشطر لنصفين وكأنه يتخذ آخر محاولة يائسة للبقاء، ولكن دون جدوى.

ان هذا المبنى-البرج جزء من مدينة جامعية بمدينة فرانكفورت، تابعة لجامعة “غوته”، وقد استغرق العمل لتشييده  حسبما ذكرت صحفية “روسيا اليوم ” الإلكترونية عامين ابتداء من 1970، لتتم مؤخرا تسويته بالأرض في أقل من 20 ثانية.

الملفت أن تاريخ هدم المبنى تزامن مع الذكرى المئوية لافتتاح هذه الجامعة التي تحمل اسم العالم الالماني (يوهان فولفغانغ فون غوته) الذي يعتبر واحدا من أشهر أدباء وشعراء وفلاسفة العالم.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»