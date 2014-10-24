قوات حرس الحدود تضبط 2 طن بانجو بطريق “السخنة ـ الزعفرانة”

تمكنت قوات حرس الحدود، ظهر اليوم الجمعة، من إحباط تهريب كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر بمركب صيد بخليج السويس .

تلقي مكتب حرس حدود الجيش الثالث بالسويس معلومة تفيد باستعداد تجار مخدرات بتهريب كمية كبيرة نبات البانجو عن طريق مركب صيد بمنطقة الخليج بطريق السخنة الزعفرانة .

قال مصدر عسكري، أن مكتب حرس الحدود أخطر القوات المتمركزة بطول خليج السويس بالمعلومات وتم بالتنسيق مع القوات البحرية حيث اشتبهت القوات بمركب صيد قريبة من الشاطئ بطريق السخنة بالقرب من قريبة من شركة سوميد البترولية على متنها اجولة معدة للتهريب ، حيث تم مداهمت المركب وضبطها وعثر بداخلها على قرابة 20 جوال كبير بداخلها نبات البانجو تزن 2طن .