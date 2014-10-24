صحيفة الرأى: مرسي وعد أمريكا بإشرافها على تدريب الجيش المصري

كشفت مصادر مصرية، أن “الأجهزة الأمنية ستكشف خلال الساعات القليلة المقبلة، عن معلومات جديدة وبالأدلة، متعلقة بقيام الرئيس المعزول محمد مرسي “بوعد الولايات المتحدة، وجهاز مخابراتها بالعمل على تقليل أعداد الجيش المصري ليصبح قوامه بالكامل لا يزيد على 75 ألف جندي وضابط، وأن تشرف واشنطن على تدريبه وتوفير السلاح اللازم له”.

ونقلت صحيفة الراي عن المصادر قولها إنه “وفقاً للمعلومات التي تم رصدها، فإن الولايات المتحدة طلبت من مرسي أن يكون الجيش المصري بشكله الجديد ضمن الجيوش الموالية لها، بمعنى أن يشارك مع واشنطن في أي حرب خارجية”.

وأشارت المصادر إلى أن “قيادات أميركية طلبت أيضاً من مرسي أن يتم إنشاء قاعدة عسكرية داخل المياه الإقليمية المصرية في البحر الأحمر، وأن مرسي لم يبد أي اعتراض، ولكنه طلب تأجيل الأمر، مقابل وعد بحماية حكمه”.

وأضافت أن “مرسي أثناء رئاسته للبلاد قام بتسريب معلومات وأوراق خاصة بتسليح القوات المسلحة والشرطة وإطلاع مكتب إرشاد جماعة الإخوان عليها، وفي حضور عدد من أعضاء حركة حماس في بعض الأوقات”.

ولفتت إلى أنه “سيتم الكشف عن مخطط كان يسعى إليه مرسي مع قيادات الإخوان بهدف إنهاك الجيش والشرطة، سواء من خلال السماح وتسهيل تكوين ميليشيات وجماعات في سيناء وغيرها وتقويتها بالسلاح والمعلومات حتى يتم إحراج الجيش والشرطة أمام الشعب، وبالتالي يستطيع مرسي ومكتب الإرشاد القيام بتغييرات متوالية في القيادات الأمنية وقيادات الجيش، حتى يسيطر على جميع المناصب بها عناصر موالية للجماعة، مع استمرار الجماعة في تشويه صورة الجيش بجميع الأشكال حتى يتم التأثير على شعبيته لدى الشعب، وبالتالي يتم إضعاف قوة الجيش ليسهل التحكم فيه”.

وقال الناطق الرسمي لهيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان محمد الدماطي، إن “هيئة الدفاع عقدت اجتماعاً، ليل أول من أمس، لتوزيع مهام المحامين في قضايا الإخوان”، مؤكداً أنهم “قرروا الاستمرار في الدفاع عن قيادات وأعضاء الجماعة، وأنه لا نية للانسحاب”.

ومن جهته، أصدر الأستاذ في جامعة الأزهر سعد الدين الهلالي، فتوى يزعم خلالها أن “الخلافة الإسلامية بدعة ولم يفعلها أو يؤسسها الرسول ولا الصحابة”.

وطالب بمحاسبة جماعة الإخوان وقياداتهم على تبنيهم لمشروع الخلافة، وزرع تلك الأفكار في عقول كوادر الجماعة، وقال إن “الخلافة الإسلامية لم تُذكر في قرآن ولا سنة، وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار”.