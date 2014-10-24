بالفيديو.. “بهلوان” يغامر بنفسه ويصدم شخصين بسيارته

ظهر فيديو التقط في إحدى بلدان الخليج العربية حركة بهلوانية يقوم بها مغامرون بسياراتهم، بجعلها تسير على عجلتين جانبيتين، كما يظهر الفيديو أيضا تعرض شاب لحادث في هذا الاستعراض.

يرصد الفيديو سيارة جيب تعود لأحد المغامرين وهو يغير مساره ليدخل إلى جانب الطريق، حيث يقف المشاركون بجانب سياراتهم وجمهور احتشد لمشاهدة المغامرين.

ربما أراد سائق السيارة استعراض براعته بتجاوز السيارات والجمهور بطرق ملتوية وكاد أن ينجح بذلك، لولا أنه فقد سيطرته على سيارته ليصدم شخصين ربما من المتحمسين لمهارته، التي تبين لهما قبل غيرهما أنها ناقصة وذلك نقلًا عن موقع”روسيا اليوم”.

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