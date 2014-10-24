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تحدّي مزاجك لبشرة مشرقة

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تحدّي مزاجك لبشرة مشرقة تحدّي مزاجك لبشرة مشرقة

الجمعة 24-10-2014 16:42

هل فكرت يوماً في سبب بهتان لون بشرتك وشحوبها؟ قد يكون روتينك اليومي هو السبب! فالحياة الروتينية المملة والحالة المزاجية السيئة قد تؤثر على جمال بشرتك ونضارتها.
تغلبي على هذا الأمر وجددي نشاطك حتى يعود إليك الرضا الكامل بمظهرك، ولكي تحققي هذا الأمر إليك نصائح "سيدتي نت" الخمسة لحياة مرحة نشيطة وبالتالي جمال أكثر إشعاعاً:

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1.احصلي على قدر من التغيير وذلك عن طريق التخلص من الحياة الروتينية المملة والذهاب إلى إحدى صالونات التجميل للقيام بإحدى جلسات المساج أو الساونا. فهذه الجلسات ستعمل على استرخاء الجسم وتغيير الحالة المزاجية إلى الأفضل.
وإذا لم يكن لديك الكثير من الوقت للذهاب لصالونات التجميل يمكنك ملء حوض الاستحمام الخاص بك بماء فاتر مع وضع القليل من زيت اللافندر فيه. استرخي لبعض الوقت وبعد ذلك قومي بفرك جسمك بمزج (2ملعقة من السكر+ ملعقة عسل+ ملعقة زيت زيتون) للتخلص من الجلد الميت من بشرتك، ثم احصلي على حمام دافئ ودلكي بشرتك بقليل من زيت الافندر مع زيت اللوز. ستشعرين بعدها بانتعاش رائع ونقاء كامل للبشرة، فضلًا عن النشاط والسعادة.
2.واظبي على تناول وجبة الفطور، واحرصي أن تكون قليلة بالبروتينات وغنية بالطاقة فذلك سيشعرك بالطاقة والنشاط طوال اليوم.
3.قومي بعمل بعض التمارين الرياضية يوميّاً وحتى لو كانت بسيطة كاليوغا. سيشعرك ذلك بالاسترخاء والرضا النفسي.
4.ركزي على تناول الخضراوات الخضراء وأن يكون لها النصيب الأكبر في طعامك اليومي.
5.وأخيراً حاولي الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً ليرتاح الجسد وينشط العقل.

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