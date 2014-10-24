الولايات المتحدة تتعاقد لشراء 43 طائرة مقاتلة شبحية بقيمة 4 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة إن شركة لوكهيد مارتن توصلت إلى اتفاق مع مسؤولي الدفاع في الولايات المتحدة على بنود عقد بقيمة نحو أربعة مليارات دولار، لشراء مجموعة ثامنة من الطائرة المقاتلة أف-35 وتشمل 43 طائرة.

وأضافت المصادر القريبة من الصفقة، الخميس، أن العقد سيقضي بخفض سعر الطائرة الحربية، التي يمكنها تفادي الرادار، بنحو ثلاثة في المئة، كما يشمل صنع مقاتلات للجيش الأميركي وبريطانيا وحلفاء آخرين للولايات المتحدة.

وقال أحد المصادر، وفقا لرويترز، إن سعر نموذج القوات الجوية الأميركية م نالطائرة -ويمثل 27 من بين 43 طائرة- سيقل بحوالي أربعة في المئة.

وكان من المتوقع أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق في مايو أو يونيو، لكن وتيرة المفاوضات تراجعت بعد أن تسبب عطل في محرك طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية في منع أسطول الطائرات أف-35 بالكامل من الطيران لعدة أسابيع.