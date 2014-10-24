إخضاع العشرات للفحص الطبي في مالي بعد تأكد حالة إصابة بالإيبولا

أخضعت السلطات المالية عشرات المواطنين للفحص الطبي للتأكد من خلوهم من الإصابة بوباء الإيبولا القاتل.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن هذا الإجراء يأتي على خلفية تأكيد الحكومة المالية ظهور أول حالة إصابة بالمرض في البلاد، وهي لطفلة تبلغ من العمر عامين، وأثبتت التحاليل إصابتها بالفيروس.

> وأعلنت منظمة الصحة العالمية عومها إرسال خبراء إلى مالي لتعزيز جهود استعدادها لمكافحة وباء الإيبولا.وأشارت تقارير إلى أن الطفلة كانت عائدة مؤخرا من غينيا المجاورة.

> جدير بالذكر أن وباء الإيبولا حصد أرواح أكثر من 4800 شخص منذ مارس الماضي حتى الآن، وتركزت معظم الوفيات في كل من ليبيريا وغينيا وسيراليون.