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نصائح سحرية للحصول على رموش طويلة وكثيفة

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نصائح سحرية للحصول على رموش طويلة وكثيفة نصائح سحرية للحصول على رموش طويلة وكثيفة

أرشيفية

للحصول على رموش طويلة وكثيفة من خلال بعض الوصفات المنزلية البسيطة، أرسلت قارئات “لها” هذه الوصفات المكونة من زيت الزيتون وزيت الجوجوبا والفازلين.

- زيت الزيتون وزيت الجوجوبا هما بمثابة إكسير الجمال للرموش. فهما يزخران بالمواد الفعالة التي تعتني بالرموش وتمدها بالرطوبة، ما يحول دون جفافها أو ترققها أو تقصفها أو سقوطها.

دلكي رموشك بزيت الزيتون أو زيت الجوجوبا بواسطة أعواد قطنية واتركيها طوال الليل، كي تمتصها الرموش جيداً، على أن تتم إزالة البقايا صباحاً بواسطة قطعة من القطن. ولتحقيق نتائج مذهلة يمكن تكرار هذه العملية عدّة مرات أسبوعياً.

 

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