مصرتحصل على الدعم الإفريقى لاستضافة المنتدى الثالث للعلوم والتكنولوجيا بالقاهرة

أعلن الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى عن استضافة مصر المنتدى الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالقاهرة عام 2016 وذلك بعد نجاح الوفد المصرى المشارك فى المنتدى الثانى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار فى افريقيا الذى عقد الاسبوع الماضى بمدينة الرباط بالمغرب برئاسته بالفوز بالدعم الافريقى فى طلب مصر باستضافة المنتدى حيث تمت الموافقة بإجماع وزراء العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمى والبنك الأفريقى للتنمية على طلب مصر.

> وأكد حماد فى تصريح له اليوم أن استضافة مصر لهذا المنتدى يعد إنجازا غير مسبوق على الساحة الأفريقية حيث يعكس دور مصر البناء فى مجال العلوم والتكنولوجيا والإبتكار وسوف يعزز من دورها ووضعها الريادى الأفريقى وعودتها إلى القارة السمراء بعد غياب طويل .

> واشار الى ان الوفد المصرى ، الذى ضم الدكتور هانى عبد العزيز الشيمى مدير المكتب الفنى لوزير البحث العلمى ونائب رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ، ناقش عددا من الموضوعات المهمة منها مشاكل القارة الأفريقية ، وكيفية حلها بإستخدام العلوم والتكنولوجيا والإبتكار ، كما تم بحث آليات التمويل المختلفة ، وأجندة أفريقا للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار .

واوضح ان وزراء العلوم والتكنولوجيا من 17 دولة افريقية وافقوا على مشاركة الدول الأفريقية فى الإستراتيجيات والبرامج والدعم الفنى ووضع خطة العمل التى تعتمد على الإقتصاد المبنى على المعرفة ، زيادة التركيز على البحوث التطبيقية لحل مشكلات القارة ، زيادة الترابط والمعرفة بين نتائج البحوث والمجتمع المدنى لتشجيع الشباب والمرأة على الدخول فى العلوم والتكنولوجيا.،

واضاف انه تم التأكيد على اهمية تشجيع تدريس العلوم والتكنوولجيا والهندسة والرياضيات لزيادة الإبتكارية لدى الباحث فى الدول الأفريقية ، و تطوير التعليم العالى وإمكانيات البحث العلمى على مستوى القارة الأفريقية ، تشجيع دور منظمات المجتمع المدنى لتمويل البحوث ، وتشجيع مشروعات ريادة الأعمال لزيادة مشروعات العلوم والتكنولوجيا لخلق وظائف للشباب .

وقال انه عقد سلسلة من الاجتماعات الجانبية مع وزارة البحث العلمى والتكنولوجيا الأفارقة لكل من ( الكونغو ـ موريتانيا ـ تشاد ) ، كما التقى رئيس المفوضين الأفريقية للعلوم والتكنولوجيا لمناقشة أوجه التعاون المشرك مع القارة الأفريقية فى مجالات العلوم والتكنولوجيا و أقتراح إطلاق مبادرات لحل المشاكل الملحة مثل المياة والطاقة .

وتابع ان مناقاشات الإجتماعات اثمرت عن الإتفاق على وضع خطة مشتركة بين الدول الأفريقية تبدأها ( مصر ـ الكونغو ـ موريتانيا ـ تشاد ) فى مجال إستخدامات المياة وأيضًا الطاقة الجديدة والمتجددة ، لافتا الى انه عقد اجتماع مع وزير التعليم والبحث العلمى المغربى لبحث أفاق التعاون وأتفاقية الشراكة فى مجالات البحث العلمى وسوف يتم تفعيل المشروعات المشتركة بين الجانبين خلال شهر نوفمبر 2014 .

من جانبه ، أكد الدكتور هانى الشيمى نائب رئيس الاكاديمية وعضو الوفد ان الوزراء الافارقة خلال الاجتماعات التزموا بدعم الاتحاد الأفريقى وذلك من خلال تبنى إستراتيجية العلوم والتكنولوجيا الأفريقية 2024 ، و العمل على إنشاء آلية تمويل لتشجيع العلوم والتكنولوجيا والإبتكار ،و تقييم سياسات وخطط العلوم والتكنولوجيا على مستوى القارة الأفريقية ،و بذل مجهود مضاعف لتحسين حالات الباحثين الأفارقة ،و إنشاء برامج ومبادرات بغرض نقل التكنولوجيا وتحسين البنية البشرية فى القارة الأفريقية تشجيع التعاون فى شتى المجالات بين مؤسسات البحث اللعمى الأفريقية فى مجالات التدريب ، وخلق كيانات جديدة للإبتكار فى أفريقيا. .

وقال إن الاجتماعات التحضيرية التى شارك فيها تناولت التحضيرات للقمة الأفريقية فى مجال التعليم العالى فى أفريقيا والتى سوف تعقد بمدينة داكار ـ السنغال فى شهر مارس 2015 ،عرض من المؤسسة الأفريقية للإبتكار ، و الإستثمار فى العلوم والتكنولوجيا والإبتكار بغرض تنمية الإنسان والتى تقوده المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( ISESCO ) ، وتوقيع إتفاق شراكة بالأحرف الأولى بين النيل الأفريقة للتنمية والمؤسسة الأفريقية (RISE) .

واضاف انه تم توقيع إتفاق شراكة فى مجال العلوم والتعليم بين البنك الأفريقية للتنمية والمؤسسة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( ISESCO ) ، وعقد ندوة بعنوان إستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها فى مجال العلوم والتكنولوجيا بم يخدم القارة الأفريقية بالتعاون بين البنك الأفريقى للتنمية ومؤسسة التمويل الأمريكى (هيئة المعونة الأمريكية) .

واشار الى انه اسفر عن تلك الاجتماعات مجموعة من التوصيات منها التأكيد على ضرورة استخدام آليات العلوم والتكنولوجيا الإبتكار فى تنمية القارة الأفريقية ،و التركيز على إستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى مجال الصحة والتعليم والزراعة من ناحية التوعية الإرشادية والتعليم ،و التعاون فى موضوع نقل التكنولوجيا ” الخبرات بين الدول الأفريقية المختلفة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والإبتكار .

واوضح انه تم بحث سبل التعاون ودفع عجلة التنمية فى أفريقيا عن طريق إستخدام أدوات العلوم والتكنولوجيا والإبتكار وكيفية الأستفادة منها على أرض الواقع ، وإستخدام سياسات العلوم والتكنولوجيا فى تحسين أوضاع التعليم العالى فى أفريقيا حيث اوصى المشاركون بدراسة آليات التمويل الخاصة بالبحث العلمى وإنشاء مراكز تميز تغطى القارة الأفريقية فى شتى المجالات بما يعكس ادائها على تطوير القطاعات المختلفة فى البلدان الأفريقية.

ولفت الى انه تم مناقشة فرص التعاون بين أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية فى مجال العلوم والتكنولوجيا والإبتكار ، وآليات التعاون فى المجالات المذكورة وتطبيقاتها بإستخدام العلوم والتكنولوجيا على مستوى القارة الأفريقية وفتح آفاق جديدة لتشجيع المرأة والشباب فى تنمية القارة لضمان تنمية مستدامة وأيضًا تعاون مثمر بناءً.

يذكر ان الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمى رأس وفد مصر للمشاركة بالمنتدى الثاني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار فى إفريقيا الذى نظمه الاتحاد الأفريقي. بالمغرب وشارك فيها وزراء البحث العلمى والتكنولوجيا من 17 دولة افريقية هى مصر ، المغرب سوازيلاند ، بوروندى ، بوركينا فاسو ، غانا ، النيجر ، كينيا ، جابون ، بنين ، أوغندا ، موريتانيا، توجو ، جامبيا ، رواندا ، الكونغو و انجولا.