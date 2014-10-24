البدء في تطوير 5 قرى بالجيزة بتكلفة 147 مليون جنيه

أعلن الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، أنه تم إختيار 5 قرى للبدء في أعمال التطوير والنهوض بها كــــمرحلة أولى ضمن مــــشروع تطوير الـــــــقرى الاكثر احتياجـــاً بتـــــكلفة تبلغ 147 مليون جنيه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وتضم القرى منيل السلطان وبني صالح باطفيح ومنشأة كاسب بالبدرشين وعزبة السلام بالصف وباجة الشيح بالعياط وتم بدأ العمل بثلاث قرى منها هي قرية منيل السلطان و منشأة كاسب وباجة الشيح .

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم تحديد 20 قرية أخرى تابعة للمحافظة لتطويرها بالمراحل التالية ضمن مشروع القرى الأكثر احتياجاً الذى تعده وزارة التنمية المحلية على مستوى الجمهورية بمشاركة مجتمعية للعمل على تنمية وتطوير عدد من القرى الأكثر احتياجاً بكل محافظة .

وأضاف المحافظ في تصريحات له، أن أعمال التطوير تشمل الخدمات بالقرية وحالة البنية الأساسية والمرافق العامة بالإضافة للحالة الاقتصادية للقرية وتشمل خطة التطوير التى تتم برعاية وزارة التنمية المحلية ومشاركة المجتمع المدنى إحلال وتجديد البنية الأساسية بالقرى من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ورصف الطرق وبناء مدارس وتطوير الوحدات الصحية ومراكز الشباب .

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عـــــقد بــديوان عام المحافظة وحــضره اللـــواء أسامة شمعة نائب المحافظ والمهندس راضى أمين السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن بنطاق المحافظة ومديرى المديريات ورؤساء الأجهزة المعنية .

كانت محافظة الجيزة قد رشحت عدد 25 قرية بمراكز ومدن الجيزة فى حاجة ماسة للتطوير والتنمية وإقامة مشروعات للرعاية الصحية والتعليمية والتنمية الاقتصادية وتشمل قرى كفر ترك وكفر بركات ومنشأة أبو عباس والسعودية وزاوية أبو سويلم وباجة الشيح وبهبيت بمركز ومدينة العياط وقريتى عرب العيايدة وعزبة السلام بمركز الصف .

وقرى البرمبل ، منيل سلطان ، الحلف الغربى ، بنى صالح ، منية الرقة ، نزلة ترجم بأطفيح وقريتى القصر بالحيز ، طبل آمون بالواحات وقريتي أم دينار وذات الكوم بمنشأة القناطر .

ومنشية كاسب ، قلعة المرازيق بالبدرشين ومن كرداسة قرية العسيلى ومن أبو النمرس قرية ترسا ومن اوسيم قرية شمباري بالكوم الاحمر ومن الحوامدية قرية الشيخ عتمان .