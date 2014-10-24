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داعش تنفذ “حد الرجم” على رجل بدعوى القبض عليه “متلبسا بالزنا”

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داعش تنفذ “حد الرجم” على رجل بدعوى القبض عليه “متلبسا بالزنا” داعش تنفذ “حد الرجم” على رجل بدعوى القبض عليه “متلبسا بالزنا”

طبق تنظيم “داعش” حد الرجم حتى الموت بحق رجل في مدينة البوكمال السورية الثلاثاء، بدعوى القبض عليه وهو متلبس بالزنا بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد على موقعه الرسمي الخميس، نقلا عما سماها “مصادر موثوقة” بأن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” قام بتطبيق “حد الرجم حتى الموت” يوم الثلاثاء، على رجل من مدينة البوكمال في محافظة دير الزور السورية، ونقل عن المصادر بأن التنظيم ” القى القبض عليه متلبسا وهو يمارس الزنا مع مواطنة”.

ولم تتضح أي معلومات عن مصير المواطنة التي قال “داعش” بأن الرجل “زنا بها”، لكن المرصد قال بأنه حصل الثلاثاء الماضي على شريط مصور يظهر عملية رجم سيدة سورية في ريف حماة الشرقي.

وذكر المرصد بأن نشطاء ومصادر موثوقة أبلغوه بأن “لواء العقاب الإسلامي” قام بتنفيذ حد الرجم حتى الموت بسيدة في ريف حماة الشرقي، وهو لواء انشق عن تنظيم “داعش”، وتمت عملية الرجم بطلب من والد السيدة السورية التي تم رجمها، بحسب ما نقل المرصد عن مصادره.

وقال المصدر حسبما ذكرت صحفية “سى أن أن” الإلكترونية  بأن كتائب إسلامية تابعة للمحكمة الشرعية في منطقة سراقب بريف إدلب، بينها جبهة النصرة “تنظيم القاعدة في بلاد الشام، قد نفذت في اليوم ذاته، أول عملية معلنة لتطبيق “حد الرجم” بحق رجل بتهمة “الزنا”، ووفقاً للتفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن تطبيق “حد الرجم” تم في مقر لحركة إسلامية، في أطراف بلدة سراقب، وسط تضارب المعلومات حول مصير المواطنة التي قيل أنه “زنا بها”.

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