وزير الداخلية يستقبل السفير البريطانى الجديد لدى القاهرة

استقبل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، اليوم الجمعة، بمكتبه جون كاسون السفير البريطانى الجديد لدى القاهرة، وذلك فى مستهل توليه لمهام منصبه.

وأعرب جون كاسون، عن عزم الحكومة البريطانية على توسيع آفاق التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة وبصفة خاصة التعاون مع وزارة الداخلية لمكافحة الظواهر الإرهابية، مؤكداً على أهمية تضافر جهود كافة الدول الفاعلة فى المنطقة للتصدى لخطر الجماعات الإرهابية التى باتت تهدد إستقرار كافة دول العالم.

وأضاف جون كاسون، أن الحكومة البريطانية تتفق مع مصر فى عدم وجود مبرر لأعمال العنف والترويع ومحاولات إثارة الفوضى فى الشارع المصرى .

ومن جانبه أعرب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عن ترحيبه بتطوير مستوى التعاون بين وزارة الداخلية المصرية وأجهزة الأمن فى بريطانيا بما فى ذلك تبادل المعلومات بشأن العناصر الإرهابية وتبادل الخبرات فى هذا الشأن.

واستعرض الوزير، الوضع الأمنى الداخلى فى ضوء نجاح أجهزة الوزارة فى إحباط العديد من المحاولات التخريبية حيث تصر عناصر الجماعات الإرهابية على إستهداف الحياة اليومية للمصريين من خلال تخريب محطات الكهرباء والصرف الصحى ووسائل النقل.

وأشار الوزير، إلي أن وعى المواطنين بالمخططات التى تستهدف أمان الوطن وإستقراره، مؤكداً فى الوقت نفسه أن كافة أجهزة وزارة الداخلية عازمة على مواصلة التصدى للعناصر الإرهابية حتى القضاء عليها نهائيًا.