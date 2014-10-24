ضبط طالب منتمى للإخوان فى مظاهرة لهم بالمنوفية

تمكنت مباحث سرس الليان، بمحافظة المنوفية، من ضبط طالب بالمعهد الدينى الأزهرى بمدينة الباجور وبحوزته لافتات مدون عليها عبارات مناهضة للدولة أثناء مظاهرة لأعضاء الإخوان .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير امن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث سرس الليان يفيد بتجمع 15 طالب من المنتميين لجماعة الإخوان الإرهابية بشارع المحطة أمام محطة سكة حديد سرس الليان عقب نزولهم من احد القطارات ومحاولة سيرهم بالمدينة بالمخالفة لقانون التظاهر مرددين هتافات مناهضة للدولة .

وتمكنت الخدمات المعينة من ضبط عبد الرحمن احمد فوزى 15 سنة طالب بالمعهد الدينى الازهرى بمدينة الباجور وبحوزته 5 لافتات مدون عليها عبارات مناهضة للدولة ؛ وفر باقى المتجمعين هاربين.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة محضر رقم 5244 جنح قسم سرس الليان وباشرت النيابة التحقيق .