أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط طالب منتمى للإخوان فى مظاهرة لهم بالمنوفية

Google+ Print
ضبط طالب منتمى للإخوان فى مظاهرة لهم بالمنوفية ضبط طالب منتمى للإخوان فى مظاهرة لهم بالمنوفية

صورة ارشيفية

تمكنت مباحث سرس الليان، بمحافظة المنوفية، من ضبط طالب بالمعهد الدينى الأزهرى بمدينة الباجور وبحوزته لافتات مدون عليها عبارات مناهضة للدولة أثناء مظاهرة لأعضاء الإخوان .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير امن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث سرس الليان يفيد بتجمع 15 طالب من المنتميين لجماعة الإخوان الإرهابية بشارع المحطة أمام محطة سكة حديد سرس الليان عقب نزولهم من احد القطارات ومحاولة سيرهم بالمدينة بالمخالفة لقانون التظاهر مرددين هتافات مناهضة للدولة .

وتمكنت الخدمات المعينة من ضبط عبد الرحمن احمد فوزى 15 سنة طالب بالمعهد الدينى الازهرى بمدينة الباجور وبحوزته 5 لافتات مدون عليها عبارات مناهضة للدولة ؛ وفر باقى المتجمعين هاربين.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة محضر رقم 5244 جنح قسم سرس الليان وباشرت النيابة التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا