تسمم تليمذة عقب قيام زميلاتها برش كلور على وجهها داخل المدرسة بالمنوفية

أصيبت تلميذة بمدرسة غريب الشيخ الإبتدائية بمدسنة بركة السبع بالتسمم اثر ابتلاعها مادة الكلور ؛ تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث بركة السبع يفيد بوصول ر . ع 10 سنوات تلميذة بمدرسة غريب الشيخ الابتدائية بمدينة بركة السبع ومقيمة بها الى مستشفى شبين الكوم الجامعى مصابه بحالة تسمم وتم حجزها بقسم السموم بالمستشفى .

بالانتقال وسؤال والدتها قررت انه اثناء تواجد كريمتها بدورة المياة بالمدرسة قامت احدى زميلاتها برشها بمادة الكلور من كيس موضوع داخل دورة المياة وابتلاع كريمتها جزء منه مما ادى الى اصابتها واتهمت مدير المدرسة بالاهمال.

تم تحرير محضر رقم 5884 ادارى مرز بركة السبع لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .