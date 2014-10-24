أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الطيران الفرنسي يدمر ترسانة أسلحة لـ”داعش” في العراق

Google+ Print
الطيران الفرنسي يدمر ترسانة أسلحة لـ”داعش” في العراق الطيران الفرنسي يدمر ترسانة أسلحة لـ”داعش” في العراق

ارشيفية

قال قائد أركان الجيش الفرنسي بيير دو فيليي، الجمعة، إن مقاتلات فرنسية دمرت 12 مبنى في العراق كانت تحوي ترسانة أسلحة لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف بيير دو فيليي في حديث مع إذاعة أوروبا 1 الفرنسية، “نفذنا عملية كبيرة في العراق الليلة الماضية حيث دمرنا مباني كانت تستخدمها “الدولة الإسلامية” لصنع الألغام والقنابل والأسلحة بهدف مهاجمة القوات العراقية”.

وقال دو فيليي، إن مقاتلات “رافال” أسقطت 70 قنبلة على 12 مبنى ودمرت الأهداف تماما، لكنه لم يحدد موقع العملية.

وكانت فرنسا أول دولة أوروبية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد “داعش” شنت غارات جوية على مسلحي التنظيم في العراق، وذلك منذ سبتمبر أيلول الماضي قبل تكثف هجماتها الجوية هذا الشهر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا