الطيران الفرنسي يدمر ترسانة أسلحة لـ”داعش” في العراق

قال قائد أركان الجيش الفرنسي بيير دو فيليي، الجمعة، إن مقاتلات فرنسية دمرت 12 مبنى في العراق كانت تحوي ترسانة أسلحة لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف بيير دو فيليي في حديث مع إذاعة أوروبا 1 الفرنسية، “نفذنا عملية كبيرة في العراق الليلة الماضية حيث دمرنا مباني كانت تستخدمها “الدولة الإسلامية” لصنع الألغام والقنابل والأسلحة بهدف مهاجمة القوات العراقية”.

وقال دو فيليي، إن مقاتلات “رافال” أسقطت 70 قنبلة على 12 مبنى ودمرت الأهداف تماما، لكنه لم يحدد موقع العملية.

وكانت فرنسا أول دولة أوروبية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد “داعش” شنت غارات جوية على مسلحي التنظيم في العراق، وذلك منذ سبتمبر أيلول الماضي قبل تكثف هجماتها الجوية هذا الشهر.