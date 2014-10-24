فيديو - لاميلا: هدف رابونا؟ الأروع في حياتي .. وسجلته من قبل

سجل إيريك لاميلا مهاجم توتنام هدفا رائعا في شباك أستريس تريبوليس في الدوري الأوروبي مساء الخميس على طريقة "رابونا"، واعتبره هو الأفضل في حياته.

توتنام فاز بنتيجة 5-1 كان للاميلا هدفين أحدهما سجله بالقدم العكسية "رابونا".

وقال لاميلا عن هدفه: "أعتبره هو الأفضل في حياتي بالتأكيد، كما أنني سجلت واحدا مشابها له عندما كنت لاعبا في أكاديمية ريفربلات بالأرجنتين".

شاهد هدفه عندما كان في أكاديمية ريفربليت

وأضاف "لقد كان هدفا رائعا إذ كنت أحتاج للتسجيل أي نوع من الأهداف، كان هاما بالنسبة لي".

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وأشار "الآن عليّ أن أواصل على هذا المستوى، أعلم أن هذه مجرد مباراة واحدة ولابد من التفكير في كيفية الاستمرار والتطور".

وتابع عن كيفية تسجيله الهدف "عندما جاءت الكرة إليّ لم أفكر في كيفية تنفيذها ولم يكن في ذهني شيء .. فقط وجدت نفسي أفعل ذلك".

وأتم صاحب الـ22 عاما "سأظل أتذكر هذا الهدف لأنك تسجل هدفا مثل هذا مرة واحدة في حياتك .. كما أنه مختلف عن أي هدف تسجله".

شاهد الهدف الرائع