أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فيديو - لاميلا: هدف رابونا؟ الأروع في حياتي .. وسجلته من قبل

Google+ Print
فيديو - لاميلا: هدف رابونا؟ الأروع في حياتي .. وسجلته من قبل فيديو - لاميلا: هدف رابونا؟ الأروع في حياتي .. وسجلته من قبل

سجل إيريك لاميلا مهاجم توتنام هدفا رائعا في شباك أستريس تريبوليس في الدوري الأوروبي مساء الخميس على طريقة "رابونا"، واعتبره هو الأفضل في حياته.

توتنام فاز بنتيجة 5-1 كان للاميلا هدفين أحدهما سجله بالقدم العكسية "رابونا".

وقال لاميلا عن هدفه: "أعتبره هو الأفضل في حياتي بالتأكيد، كما أنني سجلت واحدا مشابها له عندما كنت لاعبا في أكاديمية ريفربلات بالأرجنتين".

شاهد هدفه عندما كان في أكاديمية ريفربليت

وأضاف "لقد كان هدفا رائعا إذ كنت أحتاج للتسجيل أي نوع من الأهداف، كان هاما بالنسبة لي".

طالع || بالفيديو .. أجمل 10 أهداف بطريقة "رابونا" الماكرة

وأشار "الآن عليّ أن أواصل على هذا المستوى، أعلم أن هذه مجرد مباراة واحدة ولابد من التفكير في كيفية الاستمرار والتطور".

وتابع عن كيفية تسجيله الهدف "عندما جاءت الكرة إليّ لم أفكر في كيفية تنفيذها ولم يكن في ذهني شيء .. فقط وجدت نفسي أفعل ذلك".

وأتم صاحب الـ22 عاما "سأظل أتذكر هذا الهدف لأنك تسجل هدفا مثل هذا مرة واحدة في حياتك .. كما أنه مختلف عن أي هدف تسجله".

شاهد الهدف الرائع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له

فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار»

فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي