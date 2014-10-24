تونس تغلق حدودها مع ليبيا من الجمعة للأحد المقبل لأسباب أمنية

أغلقت الحكومة التونسية حدودها مع ليبيا لأسباب أمنية، الجمعة، وحتى الأحد، موعد الانتخابات التشريعية المقررة، رغم أن وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، أعلن، صباح الخميس، أن السلطات لا تفكر في اتخاذ هذه الخطوة.

وتم إغلاق معبري رأس جدير والذهبية، منتصف ليلة الجمعة، وحتى الأحد، مع السماح بعبور البعثات الدبلوماسية والحالات الاستثنائية والطارئة والليبيين الراغبين في العودة إلى بلدهم.

وأغلقت السلطات التونسية الحدود مع ليبيا في عدة مناسبات، خلال السنوات الماضية، في ظل التدهور الأمني الذي تعاني منه طرابلس، وتدفق اللاجئين على أراضيها، وأقر وزير الداخلية التونسي، في وقت سابق الخميس، بوجود «تهديدات إرهابية» للعملية الانتخابية.