العاملون بالأوبرا يطلقون حملة توقيعات للمطالبة باستقلالها عن وزارة الثقافة

دعا عدد من العاملين والفنانين بدار الأوبرا المصرية إلى إطلاق حملة توقيعات الأسبوع القادم للمطالبة بفصل دار الأوبرا عن وزارة الثقافة ، على أن تكون هيئة مستقلة تتبع مباشرة رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء.

وقالت مصادر مطلعة بالأوبرا فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس إن العاملين ومديرى الفرق بدار الاوبرا يدرسون خطوات تصعيدية أخرى من بينها الإضراب عن الطعام اعتراضا على القرارات الخاصة التى اصدرها وزير الثقافة بإنهاء ندب الدكتورة إيناس عبدالدايم دون أية أسباب واضحة ، ورفضا لهيمنة فصيل واحد على قطاع الفنون فى الأوبرا حفاظا على الهوية المصرية.

وأضافت المصادر أن الدكتورة إيناس عبدالدايم لم تحضر حتى الآن إلى مكتبها بدار الأوبرا ، إلا أنه من المقرر أن تأتى فى الساعة الخامسة مساء اليوم تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية التى سينظمها عدد من المثقفين والفنانين.

ومن ناحية أخرى .. دعت جبهة الابداع المصرية إلى وقفة احتجاجية فى السادسة مساء اليوم أمام مسرح الهناجر بدار الأوبرا للمطالبة بإقالة الدكتور علاء عبدالعزيز وزير الثقافة اعتراضا على قراراته الأخيرة .. ومن المقرر أن يشارك فى الوقفة عدد من القوى والأحزاب السياسية تضامنا مع مثقفى وفنانى مصر.

وكان عدد من فنانى وإداريى دار الأوبرا المصرية قد أصدروا بيانا أمس أعلنوا فيه الامتناع عن تقديم حافلات وعروض الفرق الفنية التابعة لدار الأوبرا على كافة مسارحها لمدة ثلاثة أيام إلى أن تستأنف العروض بعد غد السبت ، مؤكدين تمسكهم بالإدارة الحالية تضامنا مع الدكتورة إيناس عبد الدايم.

أ ش أ