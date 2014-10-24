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اختيار شركة «بورش» لتصنيع محرك لسيارة الرئيس الروسي

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اختيار شركة «بورش» لتصنيع محرك لسيارة الرئيس الروسي اختيار شركة «بورش» لتصنيع محرك لسيارة الرئيس الروسي

ليموزين الرئيس الروسى فلادمير بوتين

تقوم شركة «Porsche Engineering» بتصميم محركات للسيارات المدرعة الفاخرة التي يستخدمها كبار المسؤولين الروس.

وأفاد موقع «روسكي أوتوموبيل» بأن مؤسسة “نامي” الروسية تنوي توقيع اتفاقية لتصميم محرك ” V ” ذي الـ 12 اسطوانة مع شركة ” Porsche Engineering “. وقد اتخذ قرار بهذا الشأن، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم».

ولم تصبح مشاركة “بورش” في هذا المشروع مفاجأة لأحد ، علما أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت بذلك في وقت سابق. وفازت الشركة في مناقصة تصنيع المحرك التي شاركت فيها أيضا شركات       ” AVL ” و” Rucardo “و” FEV “.

وقال الموقع الروسي إن الطلب التقني الملحق بالاتفاقية يقضي بتصميم محرك توربو سعة 5 – 6.6 لتر يولد قوة 800 حصان و1000 نيوتن/متر لعزم الدوران. وتتفق هذه المواصفات التقنية المرموقة مع السيارة المدرعة الفاخرة البالغ وزنها 6 اطنان.

ويذكر ان هناك مشروعا روسيا اطلق عليه “كورتيج” يقضي بتصنيع 3 سيارات مدرعة فاخرة في المصانع الروسية، وهي “ليموزين”، و”رباعية الدفع”، و”سباعية المقاعد”.

ويتوقع أن يتم إقرار التصميمين الداخلي والخارجي لهذه السيارات الوطنية بحلول العام القادم. ويجب أن تظهر أولى نسخ السيارات في ربيع عام 2016. أما إطلاق إنتاجها فيخطط له عام 2019.
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