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بالفيديو.. الجيش الليبي يدخل بنغازي بعد طرد أنصار الشريعة

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بالفيديو.. الجيش الليبي يدخل بنغازي بعد طرد أنصار الشريعة بالفيديو.. الجيش الليبي يدخل بنغازي بعد طرد أنصار الشريعة

ارشيفية

أعلن الجيش الليبي، سيطرته علي مديرية أمن مدينة بنغازي في منطقة المساكن بالمدينة بعد طرد ميليشيات أنصار الشريعة منها، وذلك حسبما ذكرت “العربية”.

يأتي هذا التطور، استكمالًا لسلسلة انتصارات حققتها قوات الجيش الوطني الليبي في منطقتين آخريين ببنغازي.

ودخلت وحدات من الجيش الليبي المتمركزة في مدينة البيضاء الواقعة على بعد 200 كلم شرق بنغازي، إلى المدينة مدججة بمختلف أنواع الأسلحة والآليات والمدرعات والدبابات. وتمركزت في منطقة حي السلام ونفذت أعمال دهم واعتقال استهدفت مطلوبين في منطقتي دريانة وسيدي خليفة.

كما عثرت وحدات الجيش خلال المداهمات، على ترسانات من الأسلحة والذخائر في منزل قائد ما يعرف بالقوة الأولى للواء درع ليبيا في منطقة الكويفة شرق بنغازي, وترسانة أخرى من الأسلحة والذخائر في منزل أحد قيادي أنصار الشريعة وسط المدينة.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة بين الجيش الليبي والمتطرفين في الشريط الساحلي لمدينة بنغازي، فيما الطيران الحربي يشن عدة غارات على مواقع بمنطقة بودزيرة والكويفية.

يذكر أن الجيش يتخذ من مرتفعات بنينا حيث مطار بنغازي والرجمة الواقعتين في الضاحية الجنوبية الشرقية للمدينة مركزا للقيادة حيث غرفة العمليات الرئيسة لعملية الكرامة بعد خسارته عدة مواقع هامة في بنغازي أسفرت عن سقوط نحو مئة وخمسين قتيلا خلال المواجهات.

 

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