أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الأمن العام يضبط 39 إرهابي في 11 محافظة بالجمهورية

Google+ Print
الأمن العام يضبط 39 إرهابي في 11 محافظة بالجمهورية الأمن العام يضبط 39 إرهابي في 11 محافظة بالجمهورية

اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام

قال اللواء سيد شفيق، مدير مصلحة الأمن العام، إن الأجهزة الأمنية نجحت فى مداهمة عدة بؤر إرهابية فى 11 محافظة، وتمكنت من ضبط 39 من العناصر الإخوانية الإرهابية ومثيرى الشغب، والصادر بشأنهم قرار ضبط وإحضار من قِبل النيابة العامة، والمتورطين فى الاعتداء على المقرات الشرطية والتحريض على العنف ضد رجال الجيش والشرطة.

وتمكنت الحملات من استهداف عدد من العناصر الإخوانية الإرهابية ومثيرى الشغب، حيث تم ضبط 7 متهمين فى الجيزة و5 فى المنيا و4 فى القاهرة و4 فى المنوفية و4 فى الدقهلية و4 فى كفر الشيخ و4 فى أسيوط و2 فى الإسكندرية و2 فى مطروح و2 فى الإسماعيلية ومتهم فى أسوان.

ومن بين أبرز المتهمين طالبان ينتميان لتنظيم الإخوان الإرهابى تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة مطروح لقيامهما ببث مقطع على شبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعى تحت عنوان (عفاريت ضد الانقلاب بمطروح) يظهر فيه أحدهما ملثم ويتوعد بارتكاب أعمال عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة بمحافظة مطروح، وعثر بحوزتهما على رسم كروكى لمعسكر قوات الأمن بمطروح وخطة استهدافه، واعترف المتهمان بتسجيل وبث مقطع الفيديو من مسجد عائشة أم المؤمنين بقرية أم الرخم بمطروح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له

فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار»

فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي