الأمن العام يضبط 39 إرهابي في 11 محافظة بالجمهورية

قال اللواء سيد شفيق، مدير مصلحة الأمن العام، إن الأجهزة الأمنية نجحت فى مداهمة عدة بؤر إرهابية فى 11 محافظة، وتمكنت من ضبط 39 من العناصر الإخوانية الإرهابية ومثيرى الشغب، والصادر بشأنهم قرار ضبط وإحضار من قِبل النيابة العامة، والمتورطين فى الاعتداء على المقرات الشرطية والتحريض على العنف ضد رجال الجيش والشرطة.

وتمكنت الحملات من استهداف عدد من العناصر الإخوانية الإرهابية ومثيرى الشغب، حيث تم ضبط 7 متهمين فى الجيزة و5 فى المنيا و4 فى القاهرة و4 فى المنوفية و4 فى الدقهلية و4 فى كفر الشيخ و4 فى أسيوط و2 فى الإسكندرية و2 فى مطروح و2 فى الإسماعيلية ومتهم فى أسوان.

ومن بين أبرز المتهمين طالبان ينتميان لتنظيم الإخوان الإرهابى تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة مطروح لقيامهما ببث مقطع فيديو على شبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعى تحت عنوان (عفاريت ضد الانقلاب بمطروح) يظهر فيه أحدهما ملثم ويتوعد بارتكاب أعمال عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة بمحافظة مطروح، وعثر بحوزتهما على رسم كروكى لمعسكر قوات الأمن بمطروح وخطة استهدافه، واعترف المتهمان بتسجيل وبث مقطع الفيديو من مسجد عائشة أم المؤمنين بقرية أم الرخم بمطروح.