وزير الأوقاف لدول العالم: “مصر لم ولن تنكسر”

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنهم من السويس يعلنون للعالم كله أن مصر ولن تنكسر بمشيأة الله وحده ، وأن اهلها كما قال الرسول فى رباط ليوم الدين وان الرسول صلي الله عليه وسلم أوصي أهل الارض بأن يتخذ جندا من مصر فأنهم خير اجناد الأرض ، موضحا أن مصر ستظل قوية حتي يوم القيامة.

وأضاف وزير الأوقاف - خلال خطبته الذى ألقاها بمسجد بدر ببور توفيق بالسويس ضمن احتفالات السويس بعيدها القومي الـ 41 على صمود شعبها ضد العدو الاسرائيلي فى 1973 ومنع احتلال المحافظة ، أن السويس مدينة مدينة مفعمة بالوطنية والصمود وأن الجميع يشعر بالفخر وهو بداخلها.

وأضاف جمعة أن تواكب ذكري الهجرة النبوية واستقبال العام الهجري واحتفالات السويس بعيدها القومي وبذكري انتصارات اكتوبر المجيد 1973 فى يوم واحد هو رساله ربنه وشئ يدعو للتفائل والفخر، موضحا أنه يشعر بالفخر أنه يلقي خطبة الجمعة من مسجد مطل على قناة السويس لأن السويس ومدن القناه هم من سطروا التاريخ المصري.

وأوضح أن العبور الاول هو انتصار 1973 والأن مصر تعيش العبور الثاني لبناء قناة جديدة ، موضحا أن الشعب المصري خرج خلال أيام قليلة إلى البنوك واحدث حالة من الانتعاش الاقتصادي وهو رساله للعالم بالكامل.

وأضاف أنه على الضفة الاخري للقناة وهو ارض سيناء العزيزة والطاهرة والتى ذكرها الله فى كتابه الكريم العزيز ، مؤكدا أن أهل السويس ومدن القناة سيظلون فى حالة خاصة فى رباط هم واسرهم ، موضحا أنه يوجه رسالة لأهل السويس بشكل خاص ومدن القناة بشكل عام أن يحافظوا على بلادهم ولا يسمحوا لتشويه صورتهم ويطالبهم بالوقوف صامدين أمام أى مخربين أو من باعوا أنفسهم الشيطان وهو من يشوهون صورة هذا البلد العظيم والدين الاسلام.

وأضاف وزير الأوقاف أن أعظم جهاد الأن مواجهة المتطرفين وهذه الفئة الضالة التى تحاول تشويه صورة الوطن ، مطالبا الجميع بمواجهة هؤلاء بكل قوة وحسم حفاظا على البلاد وأن ذلك جهاد عظيم.