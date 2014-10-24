​​بالصور.. قافلة طبية وإعلامية بقرية طهنا الجبل بالمنيا للتوعية بحقوق المرأة



> نظمت جمعية أيادينا للتنمية الشاملة بمحافظة المنيا قافلة طبية واعلامية موسعة يقرية طهنا الجبل بمركز المنيا وذلك بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار وإدارة تنظيم الأسرة ومديرية الطب البيطرى.

وقالت ماريا نعيم رئيس مجلس ادارة جمعية أيادينا أن القافلة تاتي ضمن أنشطة مشروع تشغيل الشباب في مبادرات محو الأمية الممول من الصندوق الأجتماعي للتنمية ويستهدف محو أمية 1000 دارسة بقري شرق النيل.

وأضافت أن القافلة شملت التخصصات”باطنة – أطفال – تنظيم أسرة – أسنان”، حيث تم إجراء الكشف على أبناء القرية مجانًا .

وأقيم علي هامش القافلة، ندوة بعنوان حقوق المرأة في الأسلام وقيم التعليم بحضور ممثلين من الاوقاف لدعوة الاباء للحفاظ على حقوق الفتيات فى التعليم ومحاربة التسرب.

وحضرالقافلة اسماعيل الفحام رئيس مدينة المنيا و أحمد علي مدير فرع هيئة محو الامية وتعليم الكبار ومحمد أبو الفتوح نائب رئيس مدينة المنيا و علاء شعبان مدير أدارة محو الامية بمركز المنيا .