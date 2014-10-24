محافظ بني سويف يقرر تجديد مقام السيدة حورية

قرر المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف، تجديد مقام السيدة حورية رضي الله عنها، تكريمًا لحفيدة رسول الله وأهل البيت.

جاء ذلك خلال مشاركة البتيتي في الاحتفال الديني الذي أقامته مديرية أوقاف بني سويف بمناسبة العام الهجري الجديد، بمسجد السيدة حورية، بحضور العميد أحمد زكي رأفت، السكرتير العام المساعد، ووكيل وزارة الأوقاف، وعدد من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية.

وقال البتيتي إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منح الضبطية القضائية لـ 4 قيادات من المديرية وهم: الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ أحمد عفيفي سليم، التفتيش والمتابعة، والشيخ محمد عبدالعاطي عبدالفتاح، التفتيش والمتابعة، والشيخ رجب شحاتة رجب، مدير إدارة ناصر.

وأضاف أن هذا القرار يهدف إلى تطبيق قانون الخطابة، ومنع غير المتخصصين من اعتلاء المنابر، وضبط الخطاب الديني، وعدم إقحام المساجد أو استغلالها السياسية.

وأشار إلى أن مديرية أوقاف بني سويف أحالت 3 أئمة للتحقيق الفوري بمعرفة الشؤون القانونية بالوزارة، عقب ورود معلومات باستخدامهم منابر المساجد، في تحريض الأهالي والمُصلين على التظاهر ضد مؤسسات الدولة وقوات الجيش والشرطة، والانتماء للجماعة المحظورة.