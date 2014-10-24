تكثيف مروري بشوارع السويس واستنفار أمني بالمجرى الملاحي

شهدت شوارع محافظة السويس صباح اليوم الجمعة تكثيف وتواجد مروري بجميع الميادين بالمحافظة والمناطق الترفيهية خاصة كورنيش السويس وميدان الخضر وإشارة شركة النصر للبترول وكمين شركة بتروجيت وعدد من احياء المحافظة.

ويأتى ذلك ضمن خطة مديرية الأمن لتأمين الميادين بالمحافظة خلال انطلاق الفعاليات الرسمية ظهر اليوم للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

> وقال اللواء طار الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس أن الأوضاع بجميع احياء المحافظة مستقرة ، موضحا أن الدوريات الأمنية منتظمة ومستقرة فى جميع الطرق الصحراوية مؤمنة بشكل كامل ضد أى أعمال تخريبية أو أى تجمعات مخالفة للقانون.