“تعمير سيناء”: تجهيز 50 % من المنازل البدوية.. وإنشاء 1690 منزلًا خلال 3 سنوات

انتهى الجهاز المركزي للتعمير، ممثلا في جهاز تعمير سيناء، من تنفيذ نحو 50 % من مشروع إنشاء 150 منزلا بدويا بمحافظة جنوب سيناء، ويجري طرح 140 منزلا بدويا بمحافظة الإسماعيلية بتكلفة تقديرية 19.6 مليون جنيه، في إطار تنفيذ 1690 منزلا بدويا في محافظات الإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء خلال 3 سنوات، والتي تم إدراج مرحلتها الأولى ضمن خطة جهاز التعمير للعام المالي الحالي (2014 – 2015)، بقيمة 34 مليون جنيه.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعمير اللواء محمد ناصر – في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة – إن “هذه المشروعات تأتى لإنشاء المنازل البدوية التي تساهم في دعم الاستقرار والتنمية بمحافظات الإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء، وتوفير مسكن لائق بالبدو في هذه المحافظات”.

وأضاف أنه “من المخطط استكمال تنفيذ 1400 منزل بدوي بتكلفة تقديرية 196 مليون جنيه، خلال السنوات المقبلة”.

ومن جانبه، أشار رئيس جهاز تعمير سيناء المهندس محمد السقا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لمحافظة الإسماعيلية بخطة العام المالي الحالي لإنشاء 300 منزل بدوي بكل من (القنطرة شرق وغرب – العبور –الأبطال – التقدم – أبوعروق- جلبانة ).

وأضاف أنه “يجري حاليا طرح 30 منزلا بدويا، منها بقرية التقدم، ضمن مشروع إنشاء 100 منزلا بدويا تقع في قرى (التقدم – الأبطال – العبور)”.

ولفت السقا إلى أنه بالنسبة لمحافظة شمال سيناء، فقد تم تخصيص مبلغ 9 ملايين جنيه بخطة العام المالي الحالي لإنشاء 640 منزلا بدويا بكل من (بئر العبد – العريش– الحسنة – نخل– رمانة – الشيخ زويد) وتوابعها، وجارى التنسيق بشأنها مع محافظة شمال سيناء.

وبالنسبة لمحافظة جنوب سيناء، أوضح أنه تم تخصيص مبلغ 15 مليون جنيه لإنشاء 750 منزلا بدويا بكل من (رأس سدر – أبوزنيمة – أبورديس –طور سيناء – شرم الشيخ – دهب – سانت كاترين – نويبع) وتوابعها، موضحا أنه جاري تنفيذ 150 منزلا بدويا بتكلفة 18 مليون جنيه تتوزع كالتالي : مدينة أبوزنيمة جاري تنفيذ 60 منزلا بدويا بكل من (وادي تال ومنطقة ك9)، بتكلفة 7.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 32 % ومتوقع إنهاؤها مطلع العام المقبل، وتنفيذ 30 منزلا بدويا بقرية الجبيل في مدينة طور سيناء بتكلفة 3.3 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 50% ومتوقع إنهاؤها مطلع العام المقبل أيضا، بجانب تنفيذ 60 منزلا بدويا في مدينة سانت كاترين تقع في قرى (الطرفة والمروة الحمامي وتجمع السلام ) بتكلفة 7.2 مليون جنيه بنسبة تنفيذ حوالي 25 % ومتوقع إنهاؤها خلال شهر مايو المقبل.