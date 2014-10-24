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رئيس أكاديمية البحث العلمى: 714 تقدموا لمنح “علماء الجيل القادم”

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رئيس أكاديمية البحث العلمى: 714 تقدموا لمنح “علماء الجيل القادم” رئيس أكاديمية البحث العلمى: 714 تقدموا لمنح “علماء الجيل القادم”

الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي

قال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر إن “سيتم في آخر نوفمبر القادم إعلان أسماء الفائزين في برنامج منح أوائل الخريجين (علماء الجيل القادم) الذي تنظمه الأكاديمية في دورته الرابعة، وذلك للحصول على درجة الماجستير والمساعدة في خلق جيل جديد من الخريجين المصريين المتفوقين وتمكين الشباب وتأهيله لسوق العمل واحتياجات الصناعة الوطنية.

وقالت مديرة البرنامج الدكتورة ميريت رستم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة – إن “عدد المتقدمين للبرنامج بلغ 714 (دفعة 2011 وما بعدها)، وتم غلق باب التقدم في 29 سبتمبر الماضي، وسيتم تخصيص حوالى 100 منحة لهم إلي جانب تخصيص نسبة من تلك المنح لذوي الإعاقة”، مشيرة إلي أن مجالات المنحة هي الصحة، الطاقة، الزراعة، المياه، الاتصالات، علوم الفضاء، الهندسة، البحوث الاجتماعية، الاقتصاد، وإدارة العلوم والتكنولوجيا.

وأضافت أن “برنامج (علماء الجيل القادم) يعد حلقة الربط المكملة لمنظومة برامج التطوير التي تجرى حاليا للنهوض بمنظومة البحث العلمي بمصر وإحداث نقلة نوعية فيها، ويساهم في تلبية احتياجات المجتمع من خلال الأبحاث والدراسات العلمية، وإيجاد حلول للمشاكل الملحة والضاغطة التي تواجه المجتمع في مختلف المجالات، إلي جانب تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل واحتياجات الصناعة الوطنية”.

وأشارت إلي أن البرنامج يهدف كذلك إلي تأهيل مجموعات بحثية متخصصة من المشاركين، ورفع جودة أداء شباب الباحثين ووضع مؤشرات لقياس معدل النجاح، وربط شباب الباحثين بالتعليم العالي بنظرائهم في المؤسسات الصناعية والوزارات، وتوعية وتحفيز شباب الباحثين للمساهمة في تطوير الصناعة وتنمية المجتمع.

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