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إليسا تتلقى «Iphone 6» كأول هدية فى عيد ميلادها

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إليسا

إليسا

استقبلت النجمة البنانية إليسا، أولى هدايا عيد ميلادها الـ 41 والذى تحتفل به بعد أيام قليلة وتحديداً فى السابع والعشرين من أكتوبر.

ونشرت إليسا، اليوم الجمعة، صورة للهدية التى تلقتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهى عبارة عن Iphone 6 ولم تكشف عن ممن تلقتها.

وبعدما أعلنت النجمة اللبنانية خبر رحيلها إلى دولة كرواتيا لتصوير إحدى الإعلانات، أعرب جمهور إليسا عن استيائه الشديد لهذا الرحيل المفاجىء خصوصً أنهم أرادوا أن يحتفلوا معها بعيد ميلادها الذى يوافق لسابع والعشرين من ألشهر الجارى.

لكن ملكة الإحساس طلبت من معجبيها عدم الانزعاج لأنهم سيحتفلون معها بعيد ميلادها عقب عودتها من السفر.

إليسا تلقت Iphone 6″ كأول هدية فى عيد ميلادها

إليسا تلقت Iphone 6″ كأول هدية فى عيد ميلادها

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أونا