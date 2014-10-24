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وزير الأوقاف يصل السويس للمشاركة فى احتفالات المحافظة بالعيد القومي

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وزير الأوقاف يصل السويس للمشاركة فى احتفالات المحافظة بالعيد القومي وزير الأوقاف يصل السويس للمشاركة فى احتفالات المحافظة بالعيد القومي

وزير الاوقاف

وصل، منذ قليل، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلى محافظة السويس للمشاركة فى احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ 41 وصمود شعب السويس أمام العدو الاسرائيلي فى 1973 ومقاومتهم ومنع احتلال المحافظة .

وتوجه وزير الأوقاف إلى مقر مديرية الأوقاف، للقاء الدكتور كمال البربري وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة، بالإضافة لعقد لقاء مع شيوخ ووفد الأزهر الذى وصلوا إلى المحافظة صباح اليوم ، لعمل سلسلة من اللقاءات الدينية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

وتقرر أن يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف خطبة صلاة الجمعة بمسجد بدر ببور توفيق بحضور اللواء العربي السروي المحافظ واللواء طارق الجزار مدير الأمن وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة .

ومن المقرر أن يقوم وفد الأزهر بإلقاء خطب الجمعة بثلاث مساجد بحضور الدكتور نادي حسين والدكتور رمضان محمد محمود والدكتور أبراهيم عبد الجواد بشر.

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