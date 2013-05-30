عزب: وزارتا الآثار والسياحة تمول "الداخلية" سنويا بـ35 مليون جنيه

كتب : هبة أمين منذ 55 دقيقة

كشف خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الأسكندرية، عن أن شرطة الآثار التابعة لوزارة الداخلية، يتم تمويلها من وزارتي الآثار والسياحة بمبلغ 35 مليون جنيه سنويا، كما تأخذ من المتحف المصرى 6 ملايين جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى لمناقشة موازنة المكتبة للعام المالي الجديد.

وقال عزب أن مكتبة الأسكندرية حريصة على الأموال التي تنفقها، مؤكدا أنه لايوجد "مليم" وأحد ينفق في الهواء.

وطالب النائب مجدى المعصراوي، عن حزب الكرامة، بضرورة أن تتعامل المكتبة ومختلف المؤسسات البحثية مع بنود موازنتها بمنطق علمي وليس بمنطق "البقالة".