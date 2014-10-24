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أنشيلوتي: لا يوجد من يؤدي دور بنزيمة في ريال مدريد باستثناء إبرا

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أنشيلوتي: لا يوجد من يؤدي دور بنزيمة في ريال مدريد باستثناء إبرا أنشيلوتي: لا يوجد من يؤدي دور بنزيمة في ريال مدريد باستثناء إبرا

باريس، (إفي): أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أنه لا يوجد حاليا أفضل من الفرنسي كريم بنزيمة لكي يلعب في صفوف ريال مدريد حاليا.

وفي مقابلة لصحيفة (ليكيب) الفرنسية نشرت اليوم الجمعة، قال أنشيلوتي إن بنزيمة فريد من نوعه لأن بمقدوره اللعب كلاعب وسط مهاجم.

وأبرز المدرب الإيطالي أن هناك "كيمياء" بين بنزيمة وزميليه في الهجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل، كما أثنى على اعتزاز الفرنسي بنفسه وقدرته على المساهمة في اللعب الجماعي.

وأضاف: "المشكلة هنا لا تكمن في إحراز الأهداف، ولكن في التفاهم الجيد مع كريستيانو أو بيل. وأنا أعرف أن كريستيانو يكن التقدير لبنزيمة".

كما قال إن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم باريس سان جيرمان، بمقدوره لعب دور مشابه لبنزيمة "أعتقد أنه لا يوجد شخص أفضل من بنزيمة للعب حاليا في ريال مدريد. حسنا، لقد تحدثنا عن إبرا، أعتقد أنه أيضا يمكنه اللعب بهذا النحو".

ويرى أنشيلوتي أنه لن تكون هناك بالضرورة منافسة بين كريستيانو وإبراهيموفيتش إذا لعبا في فريق واحد "ثمة الكثير من اللاعبين الماهرين. ولكن اللاعب الرفيع الطراز هو من يستغل مهاراته لصالح الفريق، وهو حال كريستيانو وإبرا".

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